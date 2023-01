Kuba z "Farmy" błyskawicznie zdobył sympatię widzów, a w szczególności damskiej części i niemal od początku jest typowany jako faworyt do zwycięstwa w pierwszej edycji programu. W jednym z ostatnich odcinków produkcja wyemitowała nagranie partnerki Kuby, a on sam zdecydował się przed kamerami na zaskakującą deklarację. Kuba z "Farmy" nadal jest związany z Agnieszką? Kuba z "Farmy" pokazał partnerkę w programie Produkcja "Farmy" tuż przed wielkim finałem wyemitowała uczestnikom nagrania z życzeniami od ich najbliższych. Tomek otrzymał wsparcie od żony i dzieci, a Kinga i Lolek od przyjaciółek. Największe emocje wywołała jednak partnerka Kuby. Wojna sam wyznał przed kamerami, że zaczęli spotykać się niedługo przed tym, jak wziął udział w reality show, ale już zdecydował się na odważną deklarację. Różnie może być, dopiero zaczeliśmy, ale jeżeli czeka to może... - powiedział Kuba na wstępie i dodał: Kocham Cię. Jest niesamowitą kobietą niesamowitą matką, no i kochanką. Wracam, to się z nią ożenię. Zaskakująca deklaracją zaskoczyła nie tylko widzów, ale i samą produkcję, która wymownie skomentowała: I cóż to za deklaracja o ślubie, @kuba_farma_official? 🙃. Już wcześniej Kuba Wojna z "Farmy" nie ukrywał, że podoba mu się Kinga , dlatego internauci byli mocno zaskoczeni, że uczestnik z kimś się spotyka: Kinia chyba nie była zadowolona z tego faktu, widać że się nim zauroczyła 😮 Tu mówią że miłość już ma czyli Kingę a tu gada że Aga to jego kochanka i że ją kocha i tęskni.. Kinga pokazala klase. Malo ktora kobiete stac na powiedzenie o innej...ale sliczna. Kinga jestes super Zobacz także: "Farma": Ostra kłótnia Karola Da Costy i...