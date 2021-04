"Love Island": Arsen nie jest pewien Angeli?! Jego tłumaczenie zaskoczyło fanów. Nic z tego nie będzie?

Arsen i Angela z "Love Island" zdecydowanie nie byli faworytami widzów do zwycięstwa w trzeciej edycji. Oboje przeszli niełatwy sprawdzian, jakim było "Casa Amor", po którym zdeklarowali, że widzą ze sobą przyszłość. A jak jest teraz, gdy oboje wrócili już do codzienności? Arsen odpowiedział fanom w zaskakujący sposób.

Arsen o związku z Angelą

Arsen i Angela po powrocie do Polski spędzili ze sobą niewiele czasu. Arsen szybko wrócił do pracy i swoich treningów. Oboje jednak wciąż podkreślają, że są w kontakcie i tęsknią. Wiadomo już, co o ich związku myśli Angela, która przyznała, że pokłada w tej relacji duże nadzieje. Jak twierdzi, dobrali się z Arsenem niemal idealnie i świetnie dogadują się na wielu polach. A co o tym myśli sam Arsen? Fani zadali mu pytanie w Q&A na Instagramie:

Czy czujesz, że z Angelą możecie stworzyć coś naprawdę poważnego?

Arsen oczywiście wyraził nadzieję, że tak, ale fanów zaniepokoiło zdanie, które postawił na początku:

Ciężko stwierdzić, bo dopiero mamy przed sobą okres, w którym będzie można to ocenić. Jak na razie świetnie się dogadujemy i uwielbiamy nasze towarzystwo, a co z tego wyniknie, czas pokaże. Na pewno jesteśmy pozytywnej myśli jeśli chodzi o „nas" - wyjaśnił Arsen.

Oczywiście należy zrozumieć, że po kilku tygodniach spędzonych w programie, po powrocie trzeba uporządkować mnóstwo spraw a czas na rozwój związku w przypadku Angeli i Arsena dopiero przed nimi. Jednak czy określenia "jesteśmy pozytywnej myśli" czy "ciężko powiedzieć" dobrze wróżą? Jak myślicie?

Odpowiedź Arsena zaskoczyła fanów.

Instagram

Arsen i Angela byli jedną z najbardziej czułych wobec siebie par. Czy ich uczucie przetrwa? Oni sami tego jeszcze nie wiedzą.