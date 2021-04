"Love Island": Ania rzuciła pracę dla udziału w programie! Teraz jest bezrobotna. Co zamierza dalej robić? 

Ania Burska to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek 3. edycji "Love Island". Jak się jednak okazało, dziewczyna zdecydowała się podjąć duże ryzyko, aby w ogóle wziąć udział w programie. Kiedy dowiedziała się, że przeszła castingi i leci do gorącej Hiszpanii, porzuciła pracę! Teraz show się skończyło, a Ania jest bezrobotna. W wywiadzie dla jednego z portali wyjawiła, czy żałuje tej decyzji i zdradziła, co zamierza dalej robić.

"Love Island": Ania po udziale w show jest bezrobotna. Co teraz planuje robić?

Ania Burska w "Love Island" była od pierwszego odcinka i doszła aż do finału! Udział w programie przyniósł jej wiele korzyści - przede wszystkim dziewczyna znalazła miłość i jej związek z Cezarym kwitnie, a ponadto jest rozpoznawalna i śmiało może działać jako Influencerka. Ma teraz grono fanów, które śledzi jej losy na Instagramie. Ale czy to jej wystarczy?

Ania przed udziałem w "Love Island" pracowała w Czechach jako operator maszyn. To jednak jest już przeszłość, bo finalistka show Polsatu porzuciła pracę właśnie dla udziału w programie. W rozmowie z dziennikarzem portalu Pomponik.pl zdradziła, czy teraz żałuje tej decyzji.

To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja w ogóle podjęłam taki ryzykowny krok. Oczywiście, że się bałam, ale nie żałuję tego. [...] Nawet jakbym odpadła gdzieś tam w połowie, czy na początku, to nie byłoby mi smutno, bo i tak przeżyłam tutaj naprawdę fajne chwile na tej Wyspie, a do pracy zawsze mogłabym wrócić - powiedziała Ania w rozmowie z dziennikarzem portalu Pomponik.pl

Dziś Ania nie ma pracy, ale już wie, w jakim kierunku chce iść, jeśli chodzi o jej karierę zawodową. Teraz chce skupić się na zupełnie innej profesji i zamierza za jakiś czas ruszyć z własną działalnością!

Jestem bezrobotna, ale nie narzekam, mam co robić. Ja gdzieś tam już wcześniej miałam w planach zrobić kurs na makijaż permanentny i chciałabym w przyszłości iść w tym kierunku - dodała Ania w tym samym wywiadzie.

Marzeniem Ani jest otworzenie własnego salonu, w którym będzie mogła wykonywać profesjonalne zabiegi urodowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak mocno trzymać za nią kciuki!

Ania zdradziła, że nie żałuje swojej decyzji o porzuceniu pracy. Dzięki udziałowi w "Love Island" poznała Czarka, zyskała wielu fanów i odważyła się na nowe możliwości.