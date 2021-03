"Love Island 3": Arsen już nie pamięta o Angeli, a ona za nim tęskni! Będzie koniec związku? 

Na rajskiej wyspie w "Love Island" wszystko stanęło na głowie! Podział na dwie wille i 10 nowych uczestników wzbudziło wiele emocji, zarówno tych dobrych jak i złych. W tej sytuacji doskonale widać, jak różne podejście mają kobiety i mężczyźni, którzy mają szansę zachować swoją dotychczasową parę lub oddać się nowemu uczuciu... Po stronie żeńskiej pojawiły się łzy, po męskiej niecierpliwość na to, co się wydarzy... Angela nie jest nawet w stanie ukryć swojej tęsknoty za Arsenem. Na wizji polały się łzy, za to Arsen... oddaje się nowym znajomościom!

"Love Island 3" dziewczyny płaczą za chłopakami, a chłopaki...

Największą przykrość z powodu zmiany willi odczuła Angela, która ostatniego wieczoru czuła, że w końcu odnalazła na rajskiej wyspie swoją miłość. Będąc w parze z Arsenem, zdążyli wymienić trochę uścisków czy czułości. Angela czuła, że to jest to, dlatego trudno było jej się pogodzić z faktem, że mogła się cieszyć tą relacją tylko przez 12 godzin. Nie dość więc, że nie bardzo miała ochotę na poznawanie nowych panów, to jeszcze popłakała się z tęsknoty. Co w tym czasie robił Arsen?

Arsen zdecydowanie nie próżnuje i poznaje nowe uczestniczki programu. Wydaje się być zauroczony Natalią, a nawet dopytywał ją, czy dałaby się przytulić w nocy. O Angeli natomiast nie wspomniał ani słowem.

Z kolei zarówno Waleria, Caroline i Stella są pewne swoich uczuć i zdecydowały się czekać na swoich partnerów. Waleria nawet uroniła kilka łez w obawie przed tym, że przystojny Piotr będzie miał ogromne powodzenie wśród nowych uczestniczek.

Jak na razie tylko Piotr i Mateusz przyznali, że tęsknią i że w programie znaleźli już swoje prawdziwe uczucie. Jednak tylko Mateusz zdecydował się powiedzieć wprost, że chce być z Caroline i nie interesuje go żadna nowa uczestniczka.

Zobacz także: "Love Island": Oto przystojniacy, którzy dołączyli do Casa Amor! Zobaczcie ich gorące zdjęcia!

Na wyspie sporo się zmieniło. Dziewczyny są pewne, że mają inne podejście do poznawania nowych uczestników niż faceci, mimo to nie chcą rezygnować ze swoich par. Jedynie wolną rękę ma Ania, która, mimo że jest w parze z Maciejem, nie chce budować z nim żadnej relacji.

Mat. prasowe

W willi dziewczyn największą uwagę przykuł Cezary, któremu podoba się zarówno Stella jak i Ania.

Mat. prasowe

Chłopcy są zafascynowani nowymi uczestniczkami. Tylko Mateusz jest pewien swojego wyboru i Caroline.