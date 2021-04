"Love Island 3": Angela i Arsen dopiero co opuścili program, a już się rozstają! Co się stało?!

Angela i Arsen w programie "Love Island" zaszli bardzo daleko - byli w najlepszej piątce, jednak tuż przed finałem, głosami widzów, musieli opuścić show. Para pożegnała się z Wyspą Miłości, jednak zadeklarowała, że będzie pielęgnować swój związek. Ale w najnowszym wywiadzie, którego udzielili dla jednego z portali internetowych przyznali, że za chwilę się rozstają! Dlaczego?

Pomiędzy Angelą a Arsenem od razu zaiskrzyło. Chociaż początkowo chłopak wybrał Anię, to jednak Angela szybko zawróciła mu w głowie. Na Wyspie Miłości byli jak papużki nierozłączki, a Angela nawet przygotowała dla swojego wybranka imprezę urodzinową. Niestety, ich przygoda w "Love Island" zakończyła się tuż przed finałem. Widzowie stwierdzili, że to właśnie ta para ma najmniejsze szanse na prawdziwą miłość.

Angela i Arsen po wyjściu z willi zapewnili jednak, że świetnie się dogadują i zamierzają pielęgnować swoją relację.

- Mamy podobny punkt widzenia na wiele spraw jak i podejścia do życia. Naprawdę dobrze się dogadujemy! [...] Dziś wracamy do rzeczywistości gdzie każdy będzie zajmował się tym w czym jest najlepszy! Będziemy łączyć nasze dwa niezwykłe światy. Czujemy, że nasza relacja nie zwalnia tempa, a to najlepsza wygrana 💞 - napisał w swoim ostatnim poście na Instagramie Arsen.