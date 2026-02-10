Sebastian Fabijański to wszechstronny artysta, którego widzowie poznali dzięki rolom przede wszystkim w wielu hitowych filmach i serialach. Oprócz tego aktor spełniał się też w w roli rapera. Obecnie jego kariera powędrowała prosto do "Tańca z gwiazdami", a jego udział w programie już teraz wzbudził poruszenie wśród internautów.

Fabijański nie pojawił się na treningach do "Tańca z gwiazdami". Fani domagali się wyjaśnień

Na wiosennej ramówce Telewizji Polsat oficjalnie ogłoszono pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Od tego momentu media społecznościowe zarówno gwiazd, jak i znanych z programu tancerzy obfitują relacje z pierwszych treningów. Choć nieraz komentowano już pierwsze taneczne popisy Natalii "Natsu" Karczmarczyk oraz sytuacje na sali treningowej Magdy Boczarskiej i Jacka Jeshke, to wieści o pierwszych treningach Sebastiana Fabijańskiego nie nadchodziły długo. Fanie nie zostawili tego bez komentarza.

Zaniepokojeni internauci skierowali pytanie o brak relacji z treningów wprost do Julii Suryś, czyli tancerki, pod której okiem aktor będzie zdobywać taneczne umiejętności w programie. Ta zdecydowała się na szczerą odpowiedź, wyjaśniając, skąd brak wspólnych materiałów w mediach społecznościowych.

Kochani, Sebastian Fabijański ma swoje zobowiązania zawodowe poza Warszawą, więc wracamy do treningów w środę. Bądźcie gotowi na środowy update. Zobaczymy, czy Sebastian jeszcze coś pamięta. napisała Suryś

Zgodnie z obietnicą w środowe południe na Instagramie pojawiło się nagranie ukazujące aktora trenującego ramę do tańców standardowych.

Sebastian Fabijański o konflikcie z uczestnikiem "Tańca z gwiazdami"

Nie tylko wieści o nieobecności aktora na treningach, lecz także spekulacje na temat jego konfliktu z innym uczestnikiem programu wzbudziły niemałe poruszenie w mediach. Sebastiana Fabijańskiego i Kamila Nożyńskiego miała poróżnić tancerka Izabela Skierska. Aktorzy jednak bardzo szybko zareagowali na spekulacje, zapewniając, że darzą się wzajemną sympatią.

Zobacz także: