Fani zaniepokojeni nieobecnością Fabijańskiego na treningach do "TzG". Tancerka zdradziła powód
Sebastian Fabijański jest jednym z uczestników najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć emisja odcinków jeszcze się nie zaczęła, internauci już teraz śledzą każdy ruch aktora. Na jaw wyszło, że nie zjawił się na pierwszych treningach. Dlaczego?
Sebastian Fabijański to wszechstronny artysta, którego widzowie poznali dzięki rolom przede wszystkim w wielu hitowych filmach i serialach. Oprócz tego aktor spełniał się też w w roli rapera. Obecnie jego kariera powędrowała prosto do "Tańca z gwiazdami", a jego udział w programie już teraz wzbudził poruszenie wśród internautów.
Fabijański nie pojawił się na treningach do "Tańca z gwiazdami". Fani domagali się wyjaśnień
Na wiosennej ramówce Telewizji Polsat oficjalnie ogłoszono pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Od tego momentu media społecznościowe zarówno gwiazd, jak i znanych z programu tancerzy obfitują relacje z pierwszych treningów. Choć nieraz komentowano już pierwsze taneczne popisy Natalii "Natsu" Karczmarczyk oraz sytuacje na sali treningowej Magdy Boczarskiej i Jacka Jeshke, to wieści o pierwszych treningach Sebastiana Fabijańskiego nie nadchodziły długo. Fanie nie zostawili tego bez komentarza.
Zaniepokojeni internauci skierowali pytanie o brak relacji z treningów wprost do Julii Suryś, czyli tancerki, pod której okiem aktor będzie zdobywać taneczne umiejętności w programie. Ta zdecydowała się na szczerą odpowiedź, wyjaśniając, skąd brak wspólnych materiałów w mediach społecznościowych.
Kochani, Sebastian Fabijański ma swoje zobowiązania zawodowe poza Warszawą, więc wracamy do treningów w środę. Bądźcie gotowi na środowy update. Zobaczymy, czy Sebastian jeszcze coś pamięta.
Zgodnie z obietnicą w środowe południe na Instagramie pojawiło się nagranie ukazujące aktora trenującego ramę do tańców standardowych.
Sebastian Fabijański o konflikcie z uczestnikiem "Tańca z gwiazdami"
Nie tylko wieści o nieobecności aktora na treningach, lecz także spekulacje na temat jego konfliktu z innym uczestnikiem programu wzbudziły niemałe poruszenie w mediach. Sebastiana Fabijańskiego i Kamila Nożyńskiego miała poróżnić tancerka Izabela Skierska. Aktorzy jednak bardzo szybko zareagowali na spekulacje, zapewniając, że darzą się wzajemną sympatią.
Zobacz także: