18. edycja "Tańca z gwiazdami" zaczęła emocjonować internautów jeszcze przed rozpoczęciem emisji odcinków. Początkowo duże zainteresowanie budziło odkrywanie przed produkcję kolejnych nazwisk, a teraz na jaw wyszło, że między Fabijańskim a Nożyńskim panuje napięta atmosfera. Według medialnych doniesień, panowie rzekomo się wręcz "nie znoszą". Co się stało?

"Taniec z gwiazdami": Napięta atmosfera między Fabijańskim a Nożyńskim?

Najbliższa edycja "Tańca z gwiazdami" budzi coraz większe zainteresowanie wśród fanów programu, choć na razie to kulisy show dostarczają ogromnych emocji. Internauci tłumnie komentowali już doświadczenie taneczne aktorki Emilii Komarnickiej, co miało wywołać też gęstą atmosferę między uczestnikami show. Teraz na jaw wyszło, że nieciekawie ma być również na linii Sebastian Fabijański - Kamil Nożyński, którzy również pojawią się w tegorocznej edycji programu.

Z ustaleń Pudelka wynika, że jednym z powodów napięcia między aktorami jest... Izabela Skierska. Sebastian Fabijański wystąpił z tancerką w swoim teledysku, a nawet umieścił wpis na Instagramie sugerujący produkcji programu, że to właśnie ona powinna zostać jego trenerką w "Tańcu z gwiazdami".

Sprawdźcie, czy między mną a… dobrze wam pewnie znaną Izabelą Skierską to napięcie jest, a potem dajcie o tym znać w komentarzach pod klipem. 'Taniec z gwiazdami', lubicie to? pisał wcześniej Fabijański

Ostatecznie produkcja Izabelę Skierską połączyła w taneczny duet z Kamilem Nożyńskim, co miało wywołać napięcia między panami. Sebastian Fabijański na ramówce zaprezentował się z kolei z tancerką Julią Suryś.

Tak zachowywali się Fabijański i Nożyński podczas ramówki

Dla Pudelka wypowiedziała się osoba pracująca przy programie, zdradzając, że napięta relacja Nożyńskiego z Fabijańskim jest widoczna gołym okiem, co można było też zauważyć po zachowaniu aktorów podczas ostatniej ramówki stacji.

Od początku widać, że Fabijański i Nożyński nie znoszą się. Nie ma tu nawet grama sympatii. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego - co prawda obaj chcieli tańczyć ze Skierską, ale wygląda na to, że ich konflikt może sięgać znacznie głębiej. Podczas ramówki nie chcieli nawet stanąć obok siebie, co widać na zdjęciach grupowych.

