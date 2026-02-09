18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Już w marcu widzowie zasiądą przed ekranami, by śledzić taneczne postępy par, które z pewnością zaskoczą swoimi umiejętnościami tanecznymi. Do programu przygotowuje się już influencerka Natalia Kaczmarczyk, która podzieliła się ze swoimi fanami kulisami treningów. Dla Natsu szykuje się bardzo intensywny czas!

Natsu pokazała treningi do "Tańca z Gwiazdami"

Do grona uczestników tegorocznej, 18. edycji "TzG" dołączyła Natsu. To słynna polska influencerka, która postanowiła spróbować swoich sił w tanecznym show. Natsu rozpoczęła już przygotowania do pierwszego odcinka show. Wygląda jednak na to, że treningi dają jej mocno w kość. Podczas relacji na InstaStories podzieliła się z fanami kulisami przygotowań do programu. Influencerka zdradziła, że zaczyna ćwiczenia już od godziny 8 rano. Na kolejnym nagraniu nie zabrakło słów rezygnacji po tym, jak jej partner pokazał jeden z tanecznych ruchów.

Nie dam rady! padło na nagraniu.

Natsu pochwaliła się, jak wyglądają jej postępy w tańcu. Okazuje się, że nauka wszystkich kroków tańca towarzyskiego jest nie lada wyzwaniem.

Kiedy ja ubolewam nad sambą, @wojciech.kucina się cieszy wyznała na InstaStory.

Natsu w 18. edycji "TzG". Wyznała, że ma spore obawy

Natsu w rozmowie z nami wyznała ostatnio, że nie czuje się faworytką 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". To właśnie wtedy wyszło również na jaw, jak Natsu dostała się do "TzG". Przy okazji infuencerka zdradziła, czego najbardziej obawia się w programie.

Miliony osób to będzie oglądało. Chciałabym ładnie wyglądać, atrakcyjnie, żeby pokazać, ze potrafię się ruszać. Chciałabym się pokazać z tej atrakcyjnej, seksualnej, bo ten taniec jest też taki seksualny, taki emocjonujący, chciałabym wywołać w ludziach też emocje. wyznała influencerka.

Będziecie kibicować Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"?

Relacja Natsu, fot. Instagram@natalia.karczmarczyk

