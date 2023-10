Nie da się ukryć, że siódma edycja hitowego show TVN-u od samego początku wzbudza w widzach skrajne emocje. Nie inaczej było tym razem. W roli głównej znalazła się Karolina. Marvin i pozostali uczestnicy nie ukrywali swoich emocji. Co się wydarzyło? Koniecznie zobaczcie!

W siódmej odsłonie miłosnego formatu wszystko dzieje się bardzo błyskawicznie. Dopiero co na tapecie był Roch i Łucja, których relacja wzbudzała w widzach skrajne emocje. W minionych odcinkach na twarzach uczestników z kolei pojawiła się radość - wszystko przez to, że do "Hotelu Paradise 7" wrócił Krzysztof - jeden z bardziej lubianych uczestników show. Radość jednak nie trwała długo, ponieważ tym razem mieszkańcom willi przyszło się mierzyć z trudnymi decyzjami.

Wszystko przez to, że w ostatnim czasie jedyna miłosna relacja - Mallu i Marvina, przeżywała liczne wzloty i upadki. Po ostrej kłótni, wymianie zdań i cichych dniach para wyznała sobie miłość. Okazało się, że wówczas było już za późno, ponieważ Karolina podjęła decyzję o odejściu z show. Właśnie dlatego zupełnie niespodziewanie w "Hotel Paradise" pojawiła się Klaudia El Dursi, a chwilę później wszystko stało się jasne. Karolina poinformowała Marvina oraz pozostałych uczestników o swojej decyzji:

"Chciałam wam powiedzieć, że ja się z wami żegnam i odchodzę. Podejmuję taką decyzję, że jak sami wiecie, jak s. Odwagą było przyjście tu ami mówiliście, moja relacja z Marvinem była burzliwa i to już naprawdę było bolesne, odwagą było zakochać się, ale odwagą jest też przyznać się do swoich słabości, a moją słabością była niestety długa cisza z Marvinem i kłótnie. Chciałabym jednak już odetchnąć i móc wyczekiwać na niego, ze swoim serduchem, w realnym życiu" - powiedziała uczestniczka.

Uczestnicy nie ukrywali, że mocno przeżywają całą sytuację. Podobnie jak widzowie - w sieci zawrzało: