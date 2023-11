Nie da się ukryć, że Alicja do miłosnego programu "Hotel Paradise" wróciła z nową energią. Ta jednak nie wszystkim się spodobała. Po ostatnim odcinku posypały się liczne, krytyczne komentarze - Alicja nie będzie z nich zadowolona.

"Hotelu Paradise": Fani bezlitośni dla Alicji

Bez wątpienia siódma edycja miłosnego formatu "Hotel Paradise" stała się jedną z bardziej kontrowersyjnych w historii programu. Wszystko przez barwnych uczestników oraz niespodziewane zwroty akcji. Ostatnio wszyscy mówili o Mallu, która dobrowolnie zrezygnowała z "Hotelu Paradise 7". Wówczas ta zszokowała fanów. Po jej odejściu jednak nadal nie brakuje wielkich emocji. W minionym odcinku do programu wróciło aż trzech, dobrze znanych uczestników!

Alicja Hotel Paradise Instagram @hotelparadise.tvn7

W tym gronie znalazła się także Alicja, która tym razem w "Hotel Paradise" mocno zaznaczyła swoją obecność. Ta od razu złapała wspólny język z Wojtkiem, który nie cieszy się sympatią pośród uczestników. Ponadto Alicja nie ukrywała, że ma żal do Rocha i Kori - szczerze mówiąc, co sądzi o ich zachowaniu. Co więcej, ta była mocno nastawiona na imprezowanie - niestety nikt nie podzielił jej entuzjazmu. Jedno jest pewne - w minionym odcinku wszędzie było jej pełno!

Szybko okazało się także, że nowa energia Alicji nie przypadła do gustu fanom show - ci mają dość jej głośnego zachowania po jednym dniu jej obecności.

Ona na jeden odcinek, nie więcej błagam. XD już mam jej dość

Wyłączcie ja

Czekam aż odpadnie ponownie.

Serio????Ona jest bardziej meczaca niz komar

Na szczęście Alicja ma także swoich zwolenników, którzy stoją za nią murem.