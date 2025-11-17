Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska zwyciężyli jubileuszową edycję programu "Taniec z Gwiazdami". Tuż po ogłoszeniu wyników w rozmowie z Pomponikiem nie kryli wzruszenia i zaskoczenia. Bagiński otwarcie przyznał, że wygrana to dla niego wielkie wyróżnienie.

Zaskakująca reakcja internautów po finale „Tańca z Gwiazdami”

Magda Tarnowska przyznała, że była tak zaskoczona, iż przez chwilę nie wiedziała, jak zareagować.

Dla mnie to był ogromny szok. Nie wiedziałam, jak zareagować – powiedziała tancerka.

Mikołaj dodał:

To wspomnienie na całe życie, które w tym momencie buduję i fajne to.

Choć para cieszyła się ze zwycięstwa, w sieci natychmiast pojawiły się głosy sprzeciwu. Część internautów otwarcie twierdzi, że o zwycięstwie zdecydowała popularność influencera, a nie jego taneczne umiejętności. Krytycy twierdzą, że to nie talent, a liczba fanów przesądziła o wyniku. Komentarze w internecie mnożą się. Podnoszone są zarzuty, że Mikołaj Bagiński nie prezentował najwyższego poziomu tanecznego, a mimo to wygrał. To wywołało gorącą dyskusję na temat obiektywizmu głosowania i wpływu mediów społecznościowych na program.

Co powiedział Bagiński? Komentarz tuż po ogłoszeniu wyników

Mikołaj Bagiński postanowił od razu odnieść się do zarzutów.

Szanuję, że ktoś może tak myśleć. Ja wiem, ile pracy w to włożyłem, że zostawiłem tutaj serducho, ile osób mnie wspierało – powiedział zwycięzca.

Podkreślił, że ostatnie trzy miesiące życia poświęcił wyłącznie na treningi i przygotowania do programu. Influencer zwrócił uwagę na ciężką pracę, jaką wykonał w trakcie programu:

Siedzieliśmy, rozkminialiśmy na tych treningach... Poświęciłem ostatnie trzy miesiące życia dla tego programu i tyle. Życzę wszystkim dobrze. Ja dziś jestem superszczęśliwy.

Tarnowska staje w obronie Bagiego: „Ludzie chcą takie rzeczy widzieć”

Magda Tarnowska stanowczo stanęła w obronie swojego tanecznego partnera. Zwróciła uwagę na jego rozwój w trakcie programu i autentyczność, jaką prezentował na parkiecie.

Ja myślę, że też ludzi ujął postęp Mikołaja, progres, pokazanie trudnych chwil. Dzielnie przez to przebrnął i pokazał, że naprawdę każdy może tańczyć. Ludzie chcą takie rzeczy widzieć – mówiła wzruszona.

Tancerka dodała, że tylko oni wiedzą, ile wysiłku i pracy kosztowały ich przygotowania.

Tylko my wiemy, ile na to poświęcił - zaznaczyła.

Zwycięzca o pozostałych finalistach: „Wszyscy świetnie tańczyli”

Mimo kontrowersji Mikołaj Bagiński nie zapomniał o pozostałych uczestnikach. W wywiadzie z Damianem Glinką podkreślił, że każdy z finalistów – Maurycy i Wiktoria – zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

Według mnie wszyscy świetnie tańczyli – Maurycy, Wiktoria... Świetni ludzie – powiedział.

Zaznaczył również, że choć udzielał wywiadu na gorąco, ma zamiar jeszcze porozmawiać z konkurentami i pogratulować im osobiście. Pokazał tym samym klasę i szacunek wobec pozostałych uczestników.

