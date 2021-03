Niepokojące informacje od Ewy Mrozowskiej! Gwiazda odwołuje projekty, zniknie też z "Gogglebox"?

Ewa Mrozowska ogłosiła za pośrednictwem swojego Instagrama smutną wiadomość. W najbliższym czasie ulubiona gwiazda TTV jest zmuszona odwołać wszystkie swoje projekty. Czy to oznacza, że nie będzie uczestniczyć we wciąż trwających nagraniach do 14. sezonu "Gogglebox"? Zobaczcie, co się stało.

Ewa Mrozowska jest chora na Covid-19

Gwiazda TTV na swoim Instagramie zostawiła krótkie, ale bardzo niepokojące oświadczenie, z którego wynika, że w najbliższym czasie będzie musiała zrezygnować z normalnych zajęć. Wszystko dlatego, że Ewa zakaziła się koronawirusem. Jak informuje, ma wysoką gorączkę:

Kochani, dopadło i mnie! *COVID! Mam wysoką temperaturę, ale żyję, także znikam się kurować! I wszystko odwołuje! Proszę osoby, które w ostatnim czasie miały ze mną kontakt o rozwagę i informację!

Ewa Mrozowska nie podała bardziej szczegółowych informacji. Możemy się jednak domyślić, że chorobę zdiagnozowała niedawno, gdyż ostatnie dni były dla niej pracowite, czym dzieliła się na swoim Instagramie. Trudno więc oczekiwać, by w takim stanie rzeczy Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba brały udział w nagraniach do programu "Gogglebox". Możliwe więc, że nie zobaczymy jednego z najbardziej lubianych duetów nawet w kilku odcinkach nowego sezonu.

Zobacz także: "Googlebox": Ewa Mrozowska staje w obronie synka! "To, co niektóre kobiety wymyślają przechodzi ludzkie pojęcie"

Ewa Mrozowska zamieściła krótkie InstaStory z informacją, że jest zakażona koronawirusem. Liczymy, że niedługo gwiazda TTV poczuje się już lepiej.

Instagram

Ewa Mrozowska była w ostatnich dniach bardzo zapracowana. Pomiędzy zdjęciami ze swojej pracy relacjonowała także opiekę nad swoim synkiem.