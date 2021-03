"Googlebox": Ewa Mrozowska staje w obronie synka! "To, co niektóre kobiety wymyślają przechodzi ludzkie pojęcie"

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" ma już dość nieprzyjemnych komentarzy na temat jej syna! Internautki śledzą poczynania syna gwiazdy TTV i wciąż doszukują się u niego różnych kłopotów w rozwoju. Tymczasem chłopiec rośnie zdrowo, a jego mama ma dość komentarzy ze strony instagramowych cioć i koleżanek. Jak się okazuje, ostatnia fala krytyki spłynęła na Leosia, ponieważ mimo 14 miesiąca życia jeszcze nie stawiał samodzielnych kroków. Niektóre z internautek były zaniepokojone i słały swoje obawy do Ewy Mrozowskiej, która zdecydowała się odpowiedzieć:

Zobaczcie, cały emocjonalny wpis gwiazdy TTV.

Ewa Mrozowska co jakiś czas chętnie dzieli się informacjami na temat macierzyństwa. Jak sama podkreśla, ma ono wiele stron i nie trzeba się bać, mówić, także o tych ciemniejszych i mniej wygodnych. Gwiazda "Gogglebox" jak mówi, tak robi i często dzieli się swoimi trudnymi chwilami, w roli mamy. Internautki poczuły z nią taką więź, że chętnie wchodzą w dyskusje i jak to zwykle bywa, pilnie śledzą rozwój małego Leona. Fakt, iż chłopiec ma ponad rok i nie chodzi, był dla nich oburzający, a nawet radziły Ewie wizytę u fizjoterapeuty.

Ewa Mrozowska ma dość takich komentarzy i w końcu postanowiła podzielić się tym, co myśli na temat podobnych rad. Przy okazji pochwaliła się, że Leon już samodzielnie stawia pierwsze kroki:

Tup tup ...♥️ Długo się zbierałam na ten post ! To, co niektóre kobiety wymyślają przechodzi ludzkie pojęcie hahahah 🤣

Leoś zaczął chodzić bez pomocy w 14 miesiącu dokładnie 2 tyg. temu, uważam, że każdy czas jest dobry i nigdy nie naciskałam na Leosia, chodziki używane były, jak on miał ochotę i sam je łapał, ze dwa razy wzięłam go za rączkę 😊

„Pójdzie w swoim czasie, to on zadecyduje, myślałam”!

Leoś był wysyłany już do fizjoterapeutów przez niektóre z was i sugerowano choroby. To jest chore! Przecież to widać, że to zdrowy chłop haha - śmieje się mama Leona