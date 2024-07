P { margin-bottom: 0.21cm; }

Po tym jak pierwszy raz można było usłyszeć piosenkę Margaret "Cool me down", z którą wokalistka startuje w preselekcjach do konkursu Eurowizji, wiele osób zarzuciło jej, że brzmi jak Rihanna. Niektórzy uważają, że zbyt mocno "Cool me down" inspirowane jest twórczością Barbadoski. Zapytaliśmy zatem Margaret, czy sama widzi podobieństwo swojego głosu i piosenki do piosenek Rihanny i czy denerwują ją te porównania?

Nie da się ukryć, że w niskich rejestrach brzmię jak Rihanna, i nie wytnę sobie teraz strun głosowych, żeby było inaczej. Nie będę za to przepraszać. Po prostu w niektórych rejestrach brzmimy bardzo podobnie, mam tego świadomość - powiedziała Margaret w rozmowie z Party.pl.

A co pomyślała Margaret, jak pierwszy raz usłyszała po nagraniu swoja piosenkę "Cool me down"? Posłuchajcie w naszym wywiadzie!

