Kiedy trzeci odcinek programu "Rolnik szuka żony"? Z naszych informacji wynika, że nie zobaczymy go w niedzielę 17 września. W czasie zwyczajowej emisji show (21:20), stacja będzie emitować 54. Festiwal w Opolu, który zaplanowano na 15-17 września. Trzeci dzień Festiwalu w Opolu, czyli niedziela to dzień koncertu "Od Opola do Opola", w czasie którego zaprezentowane zostaną największe przeboje minionego roku. Festiwal w Opolu zakończy się koncertem "After Party". Kiedy zatem zobaczymy trzeci odcinek programu "Rolnik szuka żony"?

