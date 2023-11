1 z 5

Za nami drugi odcinek programu "Rolnik szuka żony"! W dzisiejszej odsłonie wielkiego hitu Telewizji Publicznej zobaczyliśmy pierwsze spotkania rolników i rolniczki z wybranymi przez nich kandydatami i kandydatkami. Niektóre ze spotkań przyniosły uczestnikom wielkie emocje. Tak też było w przypadku Karola, który po raz pierwszy zobaczył Justynę. To właśnie Justyna wykonała efektowny album, w którym zamieściła swój list do rolnika. Ręcznie wykonany album zrobił na Karolu ogromne wrażenie- a teraz miał okazję poznać Justynę. Uczestnik 4. edycji "Rolnik szuka żony" był zachwycony 32-letnią kandydatką. Justyna również nie potrafiła ukryć emocji po spotkaniu z Karolem, który przed kamerami stwierdził, że ... nie chce mówić, że to już miłość, chociaż nie chce też mówić, że to nie jest miłość!

Zobaczcie, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie! Zdjęcia i nagranie znajdziecie w naszej galerii! Zapraszamy na następną stronę.

