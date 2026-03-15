Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino to jeden z duetów, który od początku 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wzbudza ogromne emocje. Aktorka znana z popularnych seriali postanowiła spróbować swoich sił na parkiecie i - jak się okazuje - radzi sobie naprawdę dobrze. Już w pierwszym odcinku para zaprezentowała walca angielskiego, za którego otrzymała aż 34 punkty od jurorów, a widzowie żywo komentowali ich występ w sieci.

W kolejnych odcinkach duet nie zwalnia tempa i wciąż przyciąga uwagę publiczności. Stefano Terrazzino, który powrócił do programu specjalnie na tę edycję, wspiera aktorkę w treningach i choreografiach, a ich występy regularnie rozgrzewają parkiet. W jednym z kolejnych pokazów para zdobyła nawet 37 punktów od jurorów, co tylko potwierdziło, że mogą liczyć się w walce o Kryształową Kulę.

Jak Emilia Komarnicka wypadła w 3. odcinku?

W trzecim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zaprezentowali na parkiecie eleganckiego fokstrota. Para zatańczyła do kultowego utworu "Supermenka" z repertuaru Kayah, prezentując wyjątkową choreografię, która szybko podbiła serca publiczności w studiu. Widzowie nagrodzili ich występ gromkimi brawami, a wielu z nich nie kryło zachwytu nad lekkością i sceniczną chemią między aktorką a doświadczonym tancerzem.

Choć publiczność była oczarowana, jurorzy okazali się zdecydowanie bardziej powściągliwi w ocenach. Rafał Maserak przyznał parze 7 punktów.

Show niesamowite, wielkie brawa. Trzeci odcinek a wy już robicie freestyle. (...) Ja bym na miejscu Twoim bardziej wykorzystał warsztat Emilii powiedział.

Tomasz Wygoda również ocenił występ na 7, a najbardziej surowa okazała się Iwona Pavlović, która dała 6 punktów. Z kolei Ewa Kasprzyk była pod wrażeniem występu i przyznała 9 punktów, a sama Kayah nagrodziła ich maksymalną „dziesiątką”. Ostatecznie duet zdobył solidny wynik, choć wielu widzów uważa, że zasłużyli na jeszcze wyższe noty.

Fokstrot Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News