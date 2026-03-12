Wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszyła pełną parą, a na parkiecie możemy podziwiać między innymi Kamila Nożyńskiego i Izabelę Skierską. Już od pierwszych odcinków fani dostrzegli między nimi wyjątkową chemię. Czy jednak przenosi się ona poza parkiet? Taneczny duet postanowił odnieść się do spekulacji o rzekomym romansie.

Izabela Skierska i Kamil Nożyński w "Tańcu z Gwiazdami"

W 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zdecydowanie nie brakuje emocji, a jedną z par, która przyciąga największą uwagę widzów, są Kamil Nożyński i Izabela Skierska. Aktor, który wcześniej nie miał doświadczenia tanecznego, z odcinka na odcinek zaskakuje odwagą i zaangażowaniem. Jego relacja z parkietową partnerką stała się gorącym tematem w mediach społecznościowych.

To właśnie wyjątkowa chemia między Nożyńskim a Skierską sprawiła, że ich duet stał się jednym z najczęściej komentowanych w tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po występach w sieci zawrzało od komentarzy na temat ich relacji — internauci zwracają uwagę na namiętne spojrzenia, uśmiechy i drobne gesty, które ich zdaniem sugerują, że łącząca ich energia sięga dalej niż tylko taniec.

Para nie ukrywa też wzajemnego szacunku i sympatii, co tylko podsyca spekulacje o bliższej relacji.

Izabela Skierska i Kamil Nożyński komentują plotki o romansie

Izabela Skierska i Kamil Nożyński niedawno udzielili wywiadu, w którym odnieśli się do krążących w sieci plotek o ich rzekomym romansie. W rozmowie z portalem Pudelek opowiedzieli, jak reagują na komentarze fanów sugerujące, że ich więź wykracza poza parkiet "Tańca z Gwiazdami".

My się polubiliśmy i myślę, że to bardzo widać. I też jeżeli ktoś ma dobrą relację ze sobą, to ja zawsze to powtarzam, na parkiecie będzie to widać. Jak ktoś ma złą relację ze sobą, to to też widać. A różne takie spekulacje i wszystko, co jest dookoła tego, no to akurat te rzeczy są poza nami powiedziała Skierska.

Kamil Nożyński otwarcie przyznał, że między nim a Izabela Skierska panuje wyjątkowa więź. Podkreślił, że ich dobra relacja nie tylko dodaje energii na parkiecie, ale także wpływa na codzienne treningi.

Tak, w sensie, no lubimy się z Izą, jest chemia i sprzyja to też treningom, chociaż Iza na sali jest twarda, wymagająca naprawdę i tutaj nie ma to tamto dodał.

