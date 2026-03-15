Na początku marca rozpoczęła się 18. edycja uwielbianego przez widzów programu Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Do walki o Kryształową Kulę stanęły największe gwiazdy polskiego filmu, muzyki i internetu. Kto będzie im kibicował z widowni w trzecim odcinku? Na ściance już bryluje plejada celebrytów.

Plejada gwiazd w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

18. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" wystartowała 1 marca 2026 roku na antenie Telewizji Polsat i ponownie przyciągnęła przed ekrany widzów spragnionych tanecznych emocji. W najnowszym sezonie o Kryształową Kulę walczą znane postacie ze świata filmu, mediów i internetu, które tworzą pary z profesjonalnymi tancerzami. Na parkiecie można zobaczyć między innymi takie duety jak Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino czy Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina. Wśród uczestników znaleźli się także m.in. Izabella Miko, Piotr Kędzierski, Kamil Nożyński oraz Mateusz Pawłowski, którzy wraz z tanecznymi partnerami prezentują różne style - od walca po energetyczne tańce latynoamerykańskie.

Premierowy odcinek tradycyjnie przyciągnął także wiele gwiazd show-biznesu, które pojawiły się w studiu i chętnie pozowały na ściance dla fotoreporterów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak, Joanna Jarmołowicz, Ola Ciupa, Vanessa Aleksander oraz Adrianna Borek. Zobaczcie galerię zdjęć.

