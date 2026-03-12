Sebastian Fabijański to nie tylko aktor, lecz także utalentowany raper i wokalista. Wieść o jego udziale w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" natychmiastowo wywołała poruszenie w mediach. Jak się okazało, fani Fabijańskiego zainteresowani są nie tylko jego tanecznymi umiejętnościami, lecz także relacją, jaka łączy go z tancerką Julią Suryś. Po opublikowaniu zdjęć przedstawiających parę w objęciach, aktor zabrał głos.

Sebastian Fabijański o relacji z Julią Suryś

W wywiadzie dla Plejady Sebastian Fabijański odniósł się do plotek o domniemywanej romantycznej relacji między nim a tancerką z "Tańca z gwiazdami" Julią Suryś. Usłyszawszy pytanie o krążące w mediach spekulacje odpowiedział przewrotnie bez chwili zawahania.

Tak, już wzięliśmy ślub. Już się oświadczyłem w pierwszym tańcu. Już jesteśmy po ślubie, tak że jakby ona (Suryś przyp. red.) teraz nie ma obrączki, ale to w swoim czasie poinformujemy i wrzucimy rolkę ze ślubu ironicznie podsumował Fabijański.

O dwuznacznych zdjęciach Fabijańskiego i Suryś sprzed treningu do "TzG" udostępnionych przez paparazzi w mediach, wypowiedziała się też sama tancerka.

My mamy tyle nerwów podczas tego tygodnia przed odcinkiem, że jakbyśmy się tym naprawdę przejmowali i próbowali z tym jakkolwiek walczyć, to po prostu zabralibyśmy sobie energię, którą musimy włożyć naprawdę w co innego powiedziała Suryś.

Sebastian Fabijański szczerze konsekwencjach swoich życiowych decyzji

W dalszej części rozmowy Fabijański podzielił się również swoją perspektywą na pracę paparazzi, którzy w ostatnim czasie często towarzyszą mu również w prywatnym czasie.

Ponoszę konsekwencje swoich decyzji w życiu. Poszedłem jako aktor w show-biznes, teraz jestem w programie rozrywkowym, najbardziej oglądanym programie rozrywkowym w Polsce. Wiadomo więc, że te flesze będą skierowane we mnie i te szkła powiększające będą jakby we mnie wymierzone. I ja się z tym godzę. Nie mam nic do ukrycia, więc proszę bardzo - możecie za mną jeździć i robić zdjęcia przyznał Fabijański.

