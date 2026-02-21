Dorota, uczestniczka "Żony dla Polaka" tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji opublikowała kilka nagrań i ujawniła to, czego nie pokazano w programie TVP. Oprócz romantycznych, a chwilami ekstremalnych randek, tak naprawdę spędzali czas kandydaci Doroty. Te kadry wszystko zdradzają!

Dorota została gwiazdą 2. edycji "Żony dla Polaka"

Dorota jest jedyną kobietą, która w 2. sezonie "Żony dla Polaka" szuka swojej drugiej połówki. Widzowie od razu polubili symaptyczną blondynkę i mamę dwóch synów, a jej historia wywołała wzruszenie wśród widzów.

Dorota ukończyła studia z zarządzania przedsiębiorstwem, a w 2002 roku, jako 24 latka zdecydowała się na emigrację do Kanady. Tam poznała Marka, Kanadyjczyka starszego o 12 lat. Razem założyli firmę w branży kosmetycznej. Niestety, po latach wspólnego życia, mąż Doroty zmarł nagle, zostawiając ją z synami, którzy mieli wtedy 8 i 12 lat. Dorota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, ale nie poddała się. Zgłaszając się do programu uznała, że przyszedł czas na to, aby poszukać swojej drugiej połówki.

W programie "Żona dla Polaka" po odesłaniu kilku kandydatów Dorota zaprosiła do swojego domu Pawła i Dawida. Według niej obaj są świetnymi kandydatami na partnerów. Teraz Dorota zaskoczyła publikacją nagrania, którego nie zobaczycie w programie TVP.

Dorota z "Żony dla Polaka" zdradziła, jak naprawdę zachowują się jej kandydaci po przeprowadzce

W programie "Żona dla Polaka" widzowie mają okazję zobaczyć romantyczne randki, szczere rozmowy, ale nie tak wygląda życie uczestników i ich kandydatów na co dzień. Dorota opublikowała w mediach społecznościowych kilka nagrań ze swojej willi i pokazała, jak faktycznie spędzała czas w Toronto razem z Pawłem i Dawidem.

Okazuje się, że nie zabrakło prośby, aby panowie naprawili co nieco w jej domu. To jeszcze nie wszystko! Dorota pokazała się w tzw. "domowym wydaniu", a potem zdradziła, jak spędzali wieczory. Okazuje się, że Dawid świetnie dogadywał się z jej synami, a nawet razem bawili się w Formułę 1. Wygląda na to, że faktycznie miło spędzali czas. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

