W domu Macieja w programie "Żona dla Polaka" doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło zarówno uczestniczkami, jak i jego widzami. Wszystko rozegrało się podczas półfinału, kiedy Maciej podjął decyzję o pożegnaniu się z Wiolettą. Ten moment stał się zapalnikiem gwałtownego spięcia między tą dwójką i ostatecznie Wiola uderzyła Macieja w twarz. Polały się łzy, a ta scena mocno zaskoczyła widzów. Teraz Wioletta opublikowała w mediach społecznościowych zaskakujące nagranie i pokazała, jak faktycznie spędzała czas w Toronto, jeszcze przed tą awanturą.

Wioletta po kłótni i spoliczkowaniu Macieja opuściła program "Żona dla Polaka"

Takich emocji nie było w poprzedniej edycji "Żony dla Polaka"! Tym razem pożegnania odbywały się w nieco bardziej burzliwy sposób i nie brakowało łez. Najbardziej kontrowersyjnym odejściem uczestniczki z programu była sytuacja między Wiolą a Maciejem. Mężczyzna zdecydował się przy pozostałych kandydatkach powiedzieć wprost Wioli, że jedzie do domu, ale ona nie przyjęła na chłodno tych słów i zareagowała bardzo emocjonalnie. Nie tylko wytknęła Maćkowi, że bawił się jej kosztem, ale też w mocnych słowach podsumowała jego stosunek do kobiet.

Ta sytuacja mocno poruszyła widzów programu "Żona dla Polaka", a internauci nie szczędzili mocnych słów pod adresem Wioletty, która ich zdaniem skompromitowała się na koniec. Nie brakowało też oceny zachowania Macieja. W finałowym odcinku ma dojść do rozmowy Macieja z Wiolą, podczas której na spokojnie wyjaśnią sobie sytuację.

Wioletta z "Żony dla Polaka" zdradziła, co naprawdę działo się w programie

Tymczasem Wioletta z "Żony dla Polaka" po zakończeniu przygody z programem opublikowała w mediach społecznościowych kilka nagrań, na których pokazała, jak faktycznie bawiła się w Toronto razem z Maciejem i pozostałymi kandydatkami. Wygląda na to, że wszystko było w porządku dopóki nie nadszedł czas decyzji.

Wiola na zdjęciach jest uśmiechnięta i świetnie się bawi. Już w programie podkreślała, że mogłaby zmienić swoje życie dla miłości i dawała Maciejowi odczuć, że chciałaby budować z nim przyszłość. Niestety uczestnik podjął inną decyzję, której Wiola najprawdopodobniej zupełnie się nie spodziewała. Zobaczcie, te niepublikowane kadry z Toronto!

