W piątym odcinku reality show TVP1 „Żona dla Polaka. Toronto” doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Marcin, jeden z kandydatów starających się o względy Doroty, postanowił opuścić program. Decyzja została podjęta po aktywności fizycznej, jaką był wrestling - zorganizowanej przez Dorotę dla uczestników.

Marcin, który wcześniej cieszył się sympatią Doroty i uchodził za jednego z faworytów, nagle poczuł się źle podczas rozgrzewki. Opuszczając salę, zażądał, by go nie filmować. W rozmowie przed kamerami wyznał, że czuje się ośmieszony i że to, co się wydarzyło, jest dla niego antyreklamą. Po emisji odcinka w sieci zawrzało.

Emocjonalna decyzja w piątym odcinku "Żony dla Polaka"

Ósmego lutego TVP1 wyemitowało piąty odcinek programu, w którym Marcin z "Żony dla Polaka" ostatecznie pożegnał się z resztą uczestników i Dorotą. Decyzja ta była szokująca zarówno dla widzów, jak i samej bohaterki programu, która nie spodziewała się takiego obrotu wydarzeń. Mimo początkowej sympatii do Marcina, Dorota nie próbowała go zatrzymać. Przed kamerami powiedziała:

Marcin zrobi, jak będzie chciał. Nikogo na siłę nie będę trzymać

Jej spokojna, aczkolwiek stanowcza postawa została przez widzów odebrana jako przejaw zrozumienia i szacunku dla decyzji uczestnika.

Widzowie reagują na odejście Marcina z "Żony dla Polaka"

Odejście Marcina z programu „Żona dla Polaka” wzbudziło wiele emocji wśród widzów TVP1. Pojawiło się sporo krytycznych głosów:

Miałam wyczucie... Już w 1 odcinku pytałam, co on tu robi ? Bez komentarza

Przeliczył się. Myślał że będzie go prosić, zatrzymywać. A tu klops

O matko. Zero dystansu. Facet, ktory nie ćwiczy był wydolniejszy i to trzeba zaakceptować... - piszą internauci

Nie zabrakło jednak też słów otuchy dla Marcina.

Szkoda faceta, ale mam nadzieję, że jak popracuje nad sobą, to gdzieś tam znajdzie drugą połówkę. Powodzenia Marcin. - dodają pozostali

