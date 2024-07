1 z 8

Dominika Gwit w "Tańcu z Gwiazdami" zrobiła gwiazdę! Aktorka i Żora Korolyov zatańczyli do piosenki z serialu "Zbuntowany anioł". Na koniec ich występu Dominika Gwit chciała zrobić efektowną gwiazdę, ale niestety nie do końca jej się to udało. Co się stało?

Podczas robienia tej figury aktorka poślizgnęła się i wywróciła. To jej jednak nie zraziło i wstała z parkietu z uśmiechem, a po zakończeniu tańca pokazała jurorom i widzom jeszcze raz, co potrafi. Tym razem jej się udało! W trzecim odcinku gwiazda po raz kolejny zachwyciła jurorów, a na parkiecie zatańczyła w kusej, różowej sukience. Zobaczcie zdjęcia Dominiki i Żory!

Zobacz: Kto odpadł w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami"?