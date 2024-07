Dominika Figurska poprowadzi "Weekend z Republiką" w TV Republika! Aktorka znana z "M jak miłość" zadebiutuje w roli prowadzącej, a stacja powierzyła jej bardzo odpowiedzialne zadanie. Program też jest nowością na antenie stacji. Tomasz Terlikowski, naczelny TV Republika tłumaczy, skąd pomysł na tego typu program:

Obserwowaliśmy to, co działo się na rynku i w naszej redakcji. Rozpoczęliśmy prace nad nową ramówką wtedy kiedy byliśmy do tego gotowi - powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.