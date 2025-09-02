Najnowsza, 11. edycja "Hotelu Paradise" zaskakuje widzów na każdym kroku. Już w premierowym odcinku show poznaliśmy pierwsze pary i byliśmy świadkami ostrej wymiany zdań pomiędzy uczestniczkami, jednak tego, co wydarzyło się później, nikt się nie spodziewał. Do rajskiego hotelu z przytupem weszli nowi single, mający chrapkę na sławę, miłość i wielkie pieniądze, którzy od razu zostali sparowani z dotychczasową singielką, Olą "Alexis".

Pierwszy czworokąt w historii "Hotelu Paradise". Takiego układu sił jeszcze nie było

Produkcja miłosnego hitu TVN już przyzwyczaiła nas do tego, że "Hotel Paradise" bywa nieprzewidywalny, jednak 11. edycja programu ma przebić wszystkie poprzednie. W grze pojawiło się nie tylko Złote Jabłko, będące symbolem rajskiego kuszenia, ale też ruchome Rajskie Rozdania. To jeszcze nie wszystko. Już w premierowym odcinku widzowie byli świadkami spięcia pomiędzy Natalią a Olą "Alexis" z "Hotelu Paradise", a wszystko przez... edukację Natalii, która prowadzi salon piękności bez ukończenia studiów w tym kierunku. By tego było mało, poznaliśmy też pierwsze pary show, które stworzyli: Julia i Milan, Alex i Michał, Magda i Tomek oraz Natalia i Kuba, tym samym to Ola "Alexis" została pierwszą programową singielką.

Jak się jednak okazuje, "rajski bóg" miał już awaryjny plan. "Alexis" skusiła się na Złote Jabłko, a tym samym stworzyła czworokąt z trzema nowymi hotelowymi przystojniakami: Antonem, Mikołajem i Kubą.

Chciałabym wam przedstawić waszą nową partnerkę. To jest Ola, stworzycie z nią czworokąt - oznajmiła nowym graczom Edyta Zając.

Tego się nie spodziewałam. Biedna Ola, jak ona się wyśpi? - mówiła ze śmiechem Natalia z ''Hotelu Paradise''.

Nie chciałabym być na jej miejscu, nie ma miejsca w łóżku. Jeszcze jak jest trzech facetów, to na pewno któryś chrapie. Nie ma opcji żeby tak nie było. Na pewno Ola nie będzie wyspana - wtórowała Julia.

Warto jednak zaznaczyć, że "Hotel Paradise" to nie tylko egzotyczne wakacje w luksusowej willi, ale też walka o uczucia i rywalizacja w licznych konkurencjach, w których czworokąt Oli "Alexix", Antona, Mikołaja i Kuby może mieć przewagę nad pozostałymi uczestnikami.

Anton, Mikołaj i Kuba, nowi uczestnicy 11. edycji "Hotelu Paradise"

Nowi uczestnicy już przypadli do gustu mieszkankom "Hotelu Paradise". Zarówno Alex, ja i Ola "Alexis", która stworzyła z panami czworokąt, nie kryły przed kamerami swoich odczuć.

Nie ukrywam, ze Jakub najbardziej przypadł mi do gustu ze względu na to, że jest bardzo wysoki (...). Z Kubą łapiemy coraz lepszy kontakt i nie ukrywam, że też wizualnie on mi odpowiada. Jest pociągający, podoba mi się, że jest komunikatywny, że nie brakuje mu pomysłów, żeby podtrzymać rozmowę, więc uważam, że jest dobrze - wyznała Ola ''Alexis''.

Anton wydaje się spoko. Mikołaj przystojny według mnie jest, fajne kolczyki ma w uszach, to mi się podoba - podkreśliła Alex z ''Hotelu Paradise''.

A kim zainteresowali się nowi gracze? Podczas gdy Jakub jest skupiony na Oli "Alexis", Mikołaj nie kryje zainteresowania Natalią z Alex.

Pierwszy immunitet 11. edycji "Hotelu Paradise"

Po pełnym emocji wieczorze, pełnym tańca i zaskakujących wyznań, przyszedł czas na pierwszą rywalizację uczestników. Wszyscy panowie wzięli udział w sportowej konkurencji, której nagroda była warta każdego poświęcenia. Mowa o immunitecie. Po zaciekłej rywalizacji, immunitet zgarnął programowy partner Natalii - Kuba.

Immunitet jest jak kość w gardle, naprawdę. Jakie ja mam wyjście? Ja będę się musiała męczyć. Mam nadzieję, że jakiś rajski bóg odmieni moje losy i połączy mnie w taka parę, gdzie ja będę najszczęśliwszą tutaj uczestniczką - przyznała Natalia przed kamerami.

Skąd takie słowa? Wszystko przez zbyt odważny taniec Kuby, który przekraczając granice Natalii, poprzedniego wieczoru za bardzo próbował się do niej zbliżyć.

Kim jest Jakub Krajewski z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Okazuje się, że aparycję Kuby doceniła nie tylko Ola "Alexis". Jakub Krajewski, nowy uczestnik 11. edycji "Hotelu Paradise" jest II Wicemisterem Podlasia. Mający 208 centymetrów wzrostu przystojniak z Białegostoku z wykształcenia jest farmaceutą. Na co dzień uwielbia sport i psychologię, a jego słowniku nie ma miejsca na słowo "nuda".

Był aż w siedmiu relacjach, a każda go czegoś nauczyła. W miłości daje z siebie wszystko, ale nie lubi presji. Dla niego związek to zaangażowanie, ale też miejsce na zabawę i luz - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Kim jest Jakub Krajewski z 11. edycji "Hotelu Paradise"?, Fot.: materiały prasowe TVN

Kim jest Mikołaj Plak z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Mikołaj Plak to pochodzący z Chojnic 24-latek, który jest studiującym ekonomię trenerem tenisa. Jak sam podkreśla, dąży do perfekcji. W wolnym czasie poświęca się gotowaniu, ćwiczeniu na siłowni i muzycznym festiwalom.

Urodzony zdobywca. Ma urok, luz i zawadiacki uśmiech, któremu trudno się oprzeć. Mimo życiowej dojrzałości wciąż szuka swojej drogi. Potrafi mówić wprost o emocjach i nie obraża się bez powodu. Spontaniczny, kontaktowy i szczery - informuje TVN.

Ma za sobą pięć związków, z w tym z mamą dwójki dzieci. W "Hotelu Paradise" liczy na zauroczenie od pierwszego wejrzenia.

Kim jest Mikołaj Plak z 11. edycji "Hotelu Paradise"?, Fot.: materiały prasowe TVN

Kim jest Anton Grab z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Do czworokątu Oli "Alexis", Kuby i Mikołaja dołączył Anton Grab, 28-letni mieszkaniec Warszawy. Pochodzący z Mołdawii pewny siebie chłopak przyjechał do Polski 4 lata temu. Jego pasją jest moda, modeling i fotografia, wcześniej prasował jako social media manager. Był w trzech poważnych związkach, niestety każdy z nich zakończył się zdradą partnerki. Pomimo tego, Anton nadal wierzy w uczucie niczym z komedii romantycznej.

Urodzona dusza towarzystwa – organizator, spoiwo grupy i król każdej imprezy. Zawsze dba o przyjaciół, bo rodzina – choć daleko – nauczyła go, że bliscy są najważniejsi. Pod maską żartu kryje się jednak wrażliwy chłopak, który łatwo ufa i szybko się angażuje

Czy w programie uda mu się odnaleźć prawdziwą miłość? Tego dowiemy się już niebawem.

