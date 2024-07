Pierwszy roast w polskiej telewizji wzbudził ogromne emocje! Roast Kuby Wojewódzkiego obfitował w niewybredne żarty i mocne cytaty, nierzadko na granicy dobrego smaku. Choć show miał charakter rozrywkowy, to momentami było naprawdę ostro.

Nie zabrakło kpin z gospodarza show - Kuby Wojewódzkiego. Kierowane w jego stronę żarty gości nie należały do kategorii tych subtelnych. Kilka z nich zawierało sugestie, jakoby Wojewódzki był homoseksualistą. Co więcej, łączono go z innym prezenterem telewizyjnym - Tomaszem Kammelem.

Antoni Syrek-Dąbrowski jest autorem najmocniejszego z nich.

Wiemy, jak lubisz ujeżdżać swojego kamela. Życzę ci, żebyś umarł tak jak żyłeś, z penisem Kammela między pośladkami.

Kuba Wojewódzki wydawał się nie przejmować tymi insynuacjami. Pojawiła się nawet dwuznaczna riposta z jego strony. Pamiętacie ten tekst Kuby? „W Polsce, jak zbytnio lubisz siebie, jesteś albo homoseksualistą, albo komunistą”.

Ja miałam bujne życie seksualne z obu stron.

Antoni Syrek-Dąbrowski kontynuował jeszcze ostrzej.

Kuba jest jak AIDS, rozbrajający od wielu lat i aktywny w gejowskim środowisku. Dla mnie jesteś bardziej arabskim szejkiem, lubisz ujeżdżać swojego kamela. Twoje gejostwo jest jak Złoty Pociąg pod Wałbrzychem. Złoty pociąg to to, co czujesz do mężczyzn…

Co ciekawe, aluzje do orientacji Kuby Wojewódzkiego dawała również Anna Dereszowska. Aktorka również nawiązała do Tomasza Kammela.

Parę lat temu Wojewódzki zaproponował mi ustawkę, że niby mamy romans. Odmówiłam, bo nie chciało mi się tłumaczyć narzeczonemu i rodzinie, że jest gejem. To naprawdę ciekawe, że jeszcze nikt nie przyłapał Kuby z penisem w ustach, no może oprócz Kammela ze swoim.

Oglądaliście roast? Czy te żarty były za mocne?

Roast Kuby Wojewódzkiego był pierwszym tego typu show w polskiej telewizji.

Nie zabrakło ostrych żartów o Kubie Wojewódzkim.

Bohaterem mocnych cytatów został również Tomasz Kammel.