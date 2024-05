Darek z "Rolnik szuka żony" nie miał łatwego życia po finale programu, ponieważ widzowie mieli do niego żal o to, w jaki sposób potraktował jedną ze swoich kandydatek, a mianowicie Nicolę. Uczestnik show zniknął na dłuższy czas z mediów społecznościowych, ale teraz powrócił i pokazał, co u niego słychać. Rolnik nie traci czasu!

Darek z "Rolnik szuka żony" wrócił na Instagrama i nie kryje swojego szczęścia

Darek był uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji miłosnego hitu TVP. Choć na początku widzowie darzyli go sporą sympatią, to wszystko się zmieniło, gdy w finale okazało się, że jego relacja z Nicolą nie przetrwała, a on sam miał zerwać z nią przez sms'a. Po tym odcinku Darek musiał zmierzyć się z gorzkimi słowami widzów, którzy mieli do niego żal o to, jak potraktował Nicolę. Rolnik postanowił więc usunąć się ze świata publicznego i przez dłuższy czas niczego nie publikował.

To nie pierwszy raz, kiedy Darek z "Rolnika" zniknął na kilka miesięcy z mediów społecznościowych. Już raz zrobił sobie przerwę, gdy wylała się na niego fala hejtu po programie. Teraz rolnik postanowił powrócić na swojego Instagrama i opublikował swoje selfie. Po uśmiechu rolnika można stwierdzić, że u niego wszystko jest w porządku. W tle widzimy pole i zasadzony szczypiorek, więc wygląda na to, że uczestnik show bardzo ciężko pracuje. Dariusz wyłączył jednak możliwość komentowania jego postów.

Była kandydatka Darka jest bardziej aktywna w sieci, niż on sam. Ostatnio Nicola z "Rolnika" wystąpiła w kolejnym show, czym chętnie pochwaliła się na swoim Instagramie. Uczestniczka show co jakiś czas organizuje Q&A na swoim Instagramie i pokazuje, co u niej słychać. Myślicie, że od teraz Darek będzie częściej pokazywać, co u niego słychać?

