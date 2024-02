Dariusz nie znalazł miłości w "Rolnik szuka żony" ponieważ partnerka, którą wybrał, okazała się nie być tą jedyną. Uczestnik show musiał zmierzyć się z ogromnym hejtem po tym, jak odrzucił Nicole, dlatego uznał, że będzie lepiej usunąć się w cień. Jednak po kilku miesiącach wrócił na Instagram. Jesteście ciekawi co u niego słychać?

Reklama

Dariusz z "Rolnik szuka żony" dodał nowe zdjęcie

Dariusz to uczestnik 10. edycji randkowego hitu TVP "Rolnik szuka żony", który wzbudził wiele mieszanych emocji. W programie rolnik postanowił, że chce układać sobie życie u boku Nicoli, ale z czasem jednak stracił nią zainteresowanie. W finałowym odcinku okazało się, że para się rozstała, a uczestnik miał zerwać ze swoją partnerką przez SMS. Po emisji odcinków Nicola z "Rolnika" opowiedziała o zakończonej relacji z Darkiem, jednak on sam nie był aż tak wylewny. Na Dariusza spadł ogromny hejt po tym, jak potraktował swoją kandydatkę, a on sam postanowił usunąć się w cień, aż do teraz.

Darek z "Rolnik szuka żony" fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Niektórzy uczestnicy 10. edycji "Rolnik szuka żony" chętnie wykorzystują swoje "5 minut" i są w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Darek postanowił jednak nie iść tą drogą i usunął się w cień. Od grudnia uczestnik show nie informował co się u niego dzieje, aż w końcu postanowił opublikować selfie. Na zdjęciu rolnik jest bardzo uśmiechnięty i wygląda na to, że wszystko u niego w porządku.

Nie wiadomo, czy Darek zaczął się spotykać z kimś nowym po programie, ponieważ uczestnik show bardzo ceni sobie prywatność. Wiadomo jednak, co słychać u jego byłej partnerki, z którą rozstał się tuż przed finałem. Nicola z "Rolnika" spędza dużo czasu z Mikołajem, kandydatem Ani i ostatnio zdradziła nawet, co ich łączy. Uczestniczka show nie ukrywa, że ma bardzo dobry kontakt z wieloma uczestnikami z programu.

Zobacz także

A wy śledzicie losy uczestników "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: W "Rolnik szuka żony" walczyła o serce Michała. Teraz Marta przeszła ogromną metamorfozę