Agnieszka z "Rolnika" zaprosiła na gospodarstwo trójkę kandydatów: Mateusza, Janka i Irka, którzy finalnie nie skradli jej serca. Rolniczka nie chciała podejmować pochopnych decyzji i postąpiła w zgodzie ze sobą — nie decydując się na żadnego z mężczyzn. Ta decyzja okazała się słuszna, bo po programie w życiu rolniczki pojawił się ktoś wyjątkowy.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" o nowym mężczyźnie

Za nami emocjonujący finał 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jednak Agnieszka już długo przed nim podjęła decyzje, że nie zdecyduje się na żadnego z kandydatów, których zaprosiła na swoje gospodarstwa. Rolniczka przy bliższym poznaniu zrozumiała, że żaden z nich nie pasuje na jej wybranka. W rozmowie z Party.pl zdradziła jednak, że w jej życiu jest pewien mężczyzna, z którym się spotyka już od jakiegoś czasu. Agnieszka przyznała, że tym razem jest dobrej myśli.

Nie chce zapeszyć, ale zobaczymy, co z tego będzie — powiedziała Agnieszka.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, w którym Agnieszka przyznała, że jest pełna optymizmu co do nowej relacji. Aż cała promienieje!

