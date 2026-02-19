Piąta edycja reality show „Farma” zadebiutowała na antenie Polsatu w połowie lutego i już w pierwszym odcinku nie zabrakło emocji. Widzowie poznali nowych uczestników, a Farmerem Tygodnia został Janusz. Twórcy programu jeszcze przed premierą zapowiadali wiele zmian i faktycznie w pierwszym tygodniu odpadną aż dwie osoby, a wyznaczanie osób do pojedynków mocno spolaryzowało uczestników. Internauci zwrócili uwagę na coś jeszcze!

Kłótnie na "Farmie" między Karoliną i Ewą

W drugim odcinku piątej edycji „Farmy” doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Już drugiego dnia pobytu uczestników na farmie wybuchła pierwsza poważna kłótnia między Karoliną a Ewą. Fani programu nie kryli swojego zaskoczenia, że napięcie pojawiło się tak szybko po rozpoczęciu nowej edycji.

To nie wszystko! Potem przyszedł czas na kolejne spięcie między Karoliną a Ewą po dojeniu krów. Karolina reaguje bardzo emocjonalnie i zdenerwowana nie szczędzi mocnych słów, a nawet przekleństw, a tymczasem Ewa wydaje się być oazą spokoju. Obie uczestniczki niemal przy każdej rozmowie mają spięcie i wydaje się, że między nimi trudno będzie o porozumienie.

Podobna sytuacja miała miejsce w 4. edycji, kiedy Danka, wzbudzająca niemałe kontrowersje, nie mogła dojść do porozumienia z Wiolą. Internauci w duecie Karolina - Ewa widzą ogromne podobieństwo do Danki i Wioli. Niektórzy idą o krok dalej i porównują Karolinę do Patrycji z 4. sezonu.

Jakbym widziała Dankę i Wiolę

Ewa to druga Danusia

A Karolina druga Patrycja. Zawsze znajdą się podobieństwa

Internauci oceniają zachowanie Karoliny i Ewy na "Farmie"

„Farma” od lat przyciąga widzów dzięki barwnym uczestnikom, trudnym zadaniom, z jakimi się mierzą i nieustannym zwrotom akcji, jednak kolejne kłótnie w programie skłoniły internautów do tego, aby zabrali głos w sprawie zachowania Karoliny i Ewy. Zdania są mocno podzielone i każda z uczestniczek ma swoich zwolenników, ale w komentarzach przewija się wiele wpisów dotyczących porywczego zachowania Karoliny.

Karolina powinna coś zażyć na uspokojenie, nerwowa do przesady.

Nie rozumiem tylko, co ma na celu uczestnictwo w farmie Karoliny

Faktycznie Karolina zachowuje się zbyt nerwowo? Jak myślicie, kto pierwszy opuści "Farmę"? Karolina czy Ewa?

