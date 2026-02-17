Pierwsza afera w "Farmie". Fragment nowego odcinka trafił do sieci!
Przed nami drugi odcinek "Farmy". Co wydarzy się w programie? Wszystko wygląda na to, że pomiedzy uczestnikami dojdzie do pierwszej awantury. To dopiero ich drugi dzień w programie, a oni już się pokłócili? Jest fragment hitu Polsatu.
Produkcja "Farmy" podgrzała atmosferę przed kolejnym odcinkiem programu. Już za kilka godzin widzowie zobaczą drugi odcinek najnowszej edycji show, a którym nie zabrakie emocji. Chociaż piąty sezon dopiero co się rozpoczął, to już dojdzie do pierwszej awantury pomiędzy uczestnikami? Jest nagranie.
Wystartowała 5. edycja "Farmy". Ogromne emocje już w pierwszym odcinku
"Farma" zadebiutowała na antenie Polsatu na początku 2022 roku. Reality show szybko stało się jednym z największych hitów stacji. W miniony poniedziałek 16 lutego wystartowała piąta edycja programu. Producenci już od dawna zapowiadali mnóstwo zmian w "Farmie". Będzie nie tylko więcej zwierząt, ale przede wszystkim będzie więcej odcinków, które z pewnością dostarczą widzom sporo emocji.
W pierwszym odcinku piątej edycji "Farmy" poznaliśmy pierwszych uczestników i doszło do pierwszej rywalizacji. "Farma" wróciłaz hukiem, a Farmerem Tygodnia został Janusz. A co wydarzy się w kolejnyn odcinku show? Wygląda na to, widzowie będą świadkami pierwszej kłótni pomiędzy uczestnikami.
Drama w "Farmie". Uczestniczki pokłócą się już w drugim odcinku
Chociaż piąty sezon "Farmy" dopiero co wystartował to wszystko wskazuje na to, że program rozkręci się naprawdę szybko. Produkcja właśnie wrzuciła do sieci fragment drugiego odcinka, z którego dowiadujemy się, że pomiędzy Karoliną, a Ewą doszło do pierwszej kłótni.
Drugi dzień i pierwsze spięcie. O co poszło? Oglądajcie już dziś o 20:30
Fani od razu ruszyli z komentarzami.
Uwielbiam te dramy
Karolina nie da sobie w kasze dmuchać
Zobaczcie, co wydarzy się w drugim odcinku "Farmy"! Myślicie, że uczestnicy dojdą do porozumienia i nie będzie więcej dram w programie?
