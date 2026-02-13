Już w najbliższy poniedziałek, 16 lutego, rozpocznie się długo wyczekiwana 5. edycja reality show "Farma". Prowadzącymi programu zostały siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, a także Marcelina Zawadzka, Szymon i Beata. To właśnie ten skład widzowie zobaczą w nadchodzącym odcinku. Jak się okazuje, wnętrza domu jednej z prowadzących są godne podziwu. Ilona zadała sobie wiele trudu, by jej dom wyglądał jak z okładki magazynu.

Tak mieszka Ilona Krawczyńska - prowadząca 5. edycję "Farmy". Dominuje styl boho

Ilona Krawczyńska wraz z siostrą należą do grona prowadzących 5. edycję "Farmy". Siostry wyraźnie darzą się ogromną sympatią i świetnie dogadują się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Już w najbliższym poniedziałkowym odcinku będziemy mogli zobaczyć je na antenie Polsatu.

Ilona Krawczyńska to mieszkanka Łodzi, która w ostatnim czasie dokładała starań, by jej mieszkanie wyglądało jak wymarzone. We wnętrzach dominują ciepłe barwy: beż i biel, idealnie dopasowane do starannie dobranych dodatków. Widać, że Ilonie bliski jest styl boho, o czym świadczą m.in. abażurowe lampy. Pojawiają się także drewno, tkaniny bambusowe i liczne rośliny, które tworzą przyjemny, domowy klimat. Ilona chętnie dzieli się kadrami swoich wnętrz na Instagramie, pozując na nich z uśmiechem.

Moje ulubione miejsce napisała pod jednym z wideo.

Kuchnia Ilony Krawczyńskiej robi wrażenie. Funkcjonalna i przejrzysta

Ilona Krawczyńska wspomniała w jednym z wpisów, że kuchnia to dla niej najważniejsze miejsce w całym domu. Dlatego projekt tej przestrzeni został dopracowany pod każdym względem. Kuchnia jest bardzo jasna i przytulna, a każdy element ma tu swoje miejsce. Na ścianach nie brakuje obrazów w stylu boho, a stół wykonano z naturalnego drewna.

Kocham spędzać czas w kuchni, w mojej opinii to serce domu, więc właśnie od niej zaczęłam projekt mojego mieszkania zdradziła we wpisie.

Zobaczcie, jak mieszka Ilona Krawczyńska prowadząca reality show "Farmy"!

