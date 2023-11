Karol Niecikowski "Niecik" to młodszy brat, gwiazdora disco polo – Tomasza Niecika. Już niedługo zobaczymy go w roli prowadzącego program Polsatu "World of Dance".

Co Karol ma wspólnego z tańcem, że został prowadzącym show?

Młody "Niecik" jest tancerzem, choreografem i biznesmenem. Karol jest też współtwórcą i tancerzem grupy Fair Play Crew (gdzie występuje wspólnie z jurorem show Roofim).

Jakie relacje panują między Tomaszem, autorem takich hitów jak "Cztery osiemnastki", znanemu też dzięki udziałowi w programie "Agent-Gwiazdy" i słynnym utarczkom z Olgą Frycz.

Czy teraz Karol będzie bardziej znany od Tomasza?

Rozmawialiśmy o tym trzy dni temu. Mój brat jest showmanem, tak jak ja, to u nas rodzinne! To nie tylko świetny tancerz, ale też niezły mówca. Wydaje mi się, że poradzi sobie w prowadzeniu, bo jest świetną osobowością. Powiedziałem mu, by był sobą, by mówił wyraźnie i spokojnie, ale sympatycznie. Mam nadzieję, że pokaże widzom swoją osobowość. Wierzę w to, że sobie poradzi! Oczywiście, stres jest, bo to jego debiut jako prowadzący telewizyjny - powiedział Plejadzie.pl Tomasz Niecik.

Czy bracia boją się porównań?

- Nie mamy spiny z powodu porównywania nas. Ja jestem w branży disco polo, on działa w świecie tańca. Nie zazdrościmy sobie nawzajem, bo wiemy, że w swoich działkach jesteśmy najlepsi. Wspieramy się cały czas - powiedział Tomasz Niecik.

Karol Niecik Niecikowski - kim jest?

Od 14 roku życia trenował breakdance, dziś najbliższe mu jest poszukiwanie nowych form w tańcu i tworzenie choreografii. Od wielu lat wspiera młode taneczne talenty z całego świata podczas organizowanych warsztatów, a przede wszystkim fundując stypendia i umożliwiając treningi najzdolniejszym w prestiżowych szkołach tanecznych w USA, poprzez Fundację Fair Play Crew.

- W programie będą starał się być dobrym gospodarzem, wsparciem i pomocą dla wszystkich uczestników. Wiem jak stresujący bywa moment przed występem, więc zrobię wszystko, by ich pozytywnie zmotywować – mówi Niecik o swojej roli w programie.

Jak muzykę lubi Karol? Disco polo?

Karol lubi relaksować się przy filiżance ulubionej kawy z piosenkami Chrisa Browna w tle i lista nowych biznesowych szkoleń w tle do obejrzenia - jak czytamy n stronie jego zespołu tanecznego.

Karol Niecik jest młodszy od Tomasza, który ma 36 lat.

Karol poprowadzi program "World of dance" z Olgą Kalicką. Od dziecka trenowała taniec współczesny, jazz i musical dance, szkoliła się na warsztatach tanecznych w prestiżowej szkole tańca Pineapple Dance School w Londynie. W 6 edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wraz z Rafałem Maserakiem zajęła drugie miejsce. Po udziale w programie zdecydowała się kontynuować karierę taneczną i w 2017 roku zwyciężyła w turnieju ProAm Warsaw International Dance Championship w kategorii cha-cha, rumba i jive, a jej partnerem był wielokrotny Mistrz Polski i wicemistrz świata w tańcach latynoamerykańskich Jakub Lipowski.

