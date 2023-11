Edyta Herbuś jurorką "World of Dance"

Już jesienią w Polsacie zadebiutuje nowy program taneczny - „World of Dance”. Program pojawi się na antenie zamiast "Tańca z gwiazdami". Znamy już nazwiska wszystkich jurorów show! W programie pojawią się Michał Malitowski, juror "Tańca z gwiazdami", Rafał "Roofi" Kamiński, finalista "You Can Dance oraz tancerka Edyta Herbuś!

Reklama

Edyta Herbuś największą popularność zdobyła w show "Taniec z gwiazdami". Teraz jest popularną aktorką, która występuje w serialach i teatrze. Ma na swoim koncie udział w finałach Mistrzostw Polski, Europy i świata w tańcu nowoczesnym. Kiedy zaczęła się jej miłość do tańca?

- Moja miłość do tańca narodziła się po obejrzeniu kultowego filmu „Dirty Dancing”. Oglądając go nieskończoną ilość razy, zakochałam się w historii bohaterów, w tańcu i w muzyce. Pewnie dlatego, moją pierwszą wielką miłością był mój partner taneczny - mówi Edyta Herbuś. Obiecałam sobie wtedy, że kiedyś zatańczę tę choreografię z finałowej sceny i spełniłam to marzenie podczas Koncertów Muzyki Filmowej, gdzie tańczę właśnie do „Time of my life”.

Wystąpiła w największych spektaklach operowych w Teatrze Wielkim: „Traviata”, „Turandot” , „Latający Holender” , „Samson i Dalila”, „Salome”. Czemu teraz zdecydowała się na udział w „World of Dance”?

- Będę jurorką wspierającą pasję uczestników. Tych, którzy przyszli do programu z miłości do tańca. Będę zwracać uwagę na to, w którym momencie swojej drogi rozwoju znajduje się dziś dany tancerz i jakiej wskazówki potrzebuje, by postawić świadomie kolejny krok. Będę doceniać umiejętności techniczne, ale też przypominać, że pomimo ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń po drodze, nie można zapominać o istocie tańca, czyli radości wyrażania siebie na scenie. Wiem dobrze jak wygląda droga do realizacji marzeń, przez ile wątpliwości trzeba przebrnąć, by pozostać wiernym sobie i swojemu sercu.

Cieszycie się, że Edyta pojawi się w show "World of Dance"?

"World of Dance" to amerykański program rozrywkowy, którego producentką jest Jennifer Lopez. W show rywalizują ze sobą tancerze w różnych stylach tanecznych, a ich umiejętności ocenia jury. Główna nagroda w amerykańskiej wersji show to milion dolarów! Producentem nowego show Polsatu będzie Rinke Rooyens. Kto poprowadzi polską wersję "World of Dance"? Jak udało nam się dowiedzieć, Polsat bierze pod uwagę aktorkę Patricię Kazadi oraz tancerkę Idę Nowakowską. Obie mają doświadczenie w programach tanecznych - Kazadi była prowadzącą, a Ida jurorką "You Can Dance – Po prostu tańcz".

Zobacz: Edyta Herbuś będzie mamą? Jej komentarz nie pozostawia złudzeń

Edyta Herbuś jurorką "World of Dance"

Reklama

W programie zobaczymy też Michała Malitowskiego