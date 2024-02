Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mimo dość emocjonalnego debiutu w ślubnym show, cieszy się sympatią internautów po programie. Jeden z jej nowych wpisów na Instagramie mocno zaintrygował fanów. Chodzi o jej wygląd:

O co chodzi? Coś się w twarzy zmieniło. Bardzo. - zauważyła jedna z fanek.

Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła zabrać głos.

Metamorfoza Kingi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwali eksperymentalnego miesiąca. Uczestniczka niezbyt dobrze wspomina to, jak została przedstawiona w programie. Stara się jednak nie przejmować kontrowersjami i stara się wyciągnąć z popularności to co najlepsze. Niedawno Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urządziła imprezę rozwodową, chociaż wraz z Marcinem wciąż czekają na termin rozprawy. Teraz jej nowy wpis znowu wywołał dyskusję wśród internautów. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcia z samotnych wakacji w Hiszpanii:

Kolejna samotna podróż należy jak najbardziej do udanych. Hiszpania po raz kolejny mnie nie zawiodła. Jeszcze dwa dni rozpusty i wracamy do szarej rzeczywistości.

Jej nowa fotka zwróciła uwagę komentujących.

Fanka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła podzielić się spostrzeżeniami, że dziś Kinga wygląda zupełnie inaczej niż przed kamerami TVN.

Wybacz szczerość. Oglądałam program i widzę foto, na którym wyglądasz o wiele wiele lepiej niż w telewizji! O co chodzi? Coś się w twarzy zmieniło. Bardzo. Oczywiście w telewizji też ładnie ale tu bardzo ładnie. Pozdrawiam ciepło, byłam Twoją fanką, źle Cię pokazywali i szybko się zorientowaliśmy jak oglądaliśmy w domu program

Kinga zareagowała na ten wpis. Nie ukrywa, że nie podobało jej się, jak wypadła w "Ślubie od pierwszego wejrzenia":

Jak to piszą ''fani'' masa Photoshopa i filtrów. W tv wszystkich nas pokazali wyglądających jak kupa nieszczęścia, na co dzień nie grzeszę urodą, ale chyba bez przesady. Jak to mówią magia telewizji. Dziękuję za komplement

Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @incantatagirll

Niedawno Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ściągnęła sztuczne rzęsy. Inna z fanek zauważyła, że to właśnie bez nich wygląda bardziej naturalnie:

Wydaje mi się że te sztuczne rzęsy nie były dobrym wyborem w programie. Ale ogólnie to jest trochę tak, że jak sami robimy sobie zdjęcie to zwykle wychodzimy na nim lepiej niż wtedy gdy ktoś nam je robi. Przynajmniej ja tak mam, że na selfie wyglądam jak człowiek, a jak ktoś mi robi zdjęcie to niestety

Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia zgodziła się z tym spostrzeżeniem i dodała:

(...) rzęsy miałam też przed programem, tylko tutaj nawet bliscy mówili, że nie wyglądam tak jak w tv, świecili nam lampami po twarzy męcząc 24h i takie efekty haha

Kinga ze Ślubu od pierwszego wejrzenia pokazała się bez sztucznych rzęs Ślub od pierwszego wejrzenia