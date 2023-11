Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, czy Kornelia i Marek z najnowszej edycji są razem po programie! Chociaż sami zainteresowani nie zabrali głosu po finale i do tej pory nie zdradzili, czy ich związek przetrwał, to teraz rąbka tajemnicy uchyliła właśnie Anita. W nowym wpisie opublikowanym na Instgaramie ujawniła, co słychać u Kornelii i Marka.

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem?

Wielki finał dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. W miniony wtorek widzowie TVN zobaczyli ostatni odcinek kontrowersyjnego eksperymentu i poznali decyzje par, które zdradziły, czy chcą kontynuować swoje małżeństwa. Jak już wiemy, Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się, Podobnie Magda i Krzysztof, którzy dopiero po emisji finału poinformowali o tym, że nie są już razem. A co z trzecią parą, czyli z Kornelią i Markiem? Uczestnicy dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do tej pory nie zdradzili, jak potoczyły się ich losy, ale wpis Anity z trzeciego sezonu programu zdradza wszystko!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w najnowszym wpisie na Instagramie skomentowała to, co dzieje się w programie i nagle wspomniała o Kornelii i Marku...

Ślub, decyzja i po ślubie... Czas w programie mija tak szybko, że nim każdy zdąży się zorientować- miesiąc mija i nadchodzi czas decyzji. Intensywnie przeżyty miesiąc daje nam pierwsze wrażenie, pary poznają się, ale nie można zapomnieć że są to nadal sztuczne warunki w których towarzyszą im każdego dnia kamery, odwiedzają psychologowie zaczęła w swoim wpisie.

Anita wyznała, że dopiero kolejny etap jest najważniejszy, kiedy po ogłoszeniu decyzji para ma szansę się poznać już bez kamer, w życiu codziennym. Była uczestniczka show zdradziła przy okazji, jak potoczyły się losy Kornelii i Marka!

Życzę wszystkim, aby niezależnie od swoich decyzji w tym dniu, znaleźli swoje szczęście. Dla Kornelii i Marka- wiele miłości i spełnienia, trzymamy kciuki, a dla tych którym się nie udało- aby nie patrzyli na hejt, tylko opinie tych na których im naprawdę zależy.. żebyście wyciągnęli z tego coś dla siebie. napisała Anita.

Z wpisu Anity wynika, że związek Kornelii i Marka przetrwał próbę czasu! Mamy nadzieję, że para wkrótce potwierdzi wiadomość o swojej relacji.