Już w poniedziałek 11 lipca trzeci odcinek "Projekt Lady". Co wydarzy się po odejściu Róży? W tym odcinku dziewczyny będą mocno przeżywać pierwsze odejście jednej z uczestniczek show i... zmianę swojego wizerunku.

Choć styl wielu z nich jest plastikowy i bez klasy, bronią go do ostatniej kropli krwi. Nawet współpraca z Maciejem Wróblewskim, znanym stylistą fryzur, budzi w nich lęk.

Szczególnie Iza boi się zmian! Nie chce współpracować ze znanym stylistą!

Idę popełnić samobójstwo! Całkowicie moją osobowość zmiażdżą! Nie! Będę wyglądać jak kupa! Nikt mnie nie pozna! Zaraz się popłaczę!

A co na to wszystko mentorka Tatiana? Jak podejdzie do tego Małgosia Rozenek? Jak skomentuje ich reakcje? Zobaczcie zwiastun odcinka!

Dowiecie się oglądając najbliższy odcinek ,,Projektu Lady", w poniedziałek 11 lipca o 20.55, w TVN!

Iza nie chce skracać włosów...