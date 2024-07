W piątym odcinku "Kocham Cię, Polsko" zmierzyły się aktorki z aktorami! W drużynie Tomka Kammela walczyły Klaudia Halejcio, Ewa Kasprzyk i Maja Bohosiewicz. Natomiast drużyna Antka Królikowskiego to Mikołaj Roznerski, Tomasz Ciachorowski i Robert Koszucki. Jak zawsze nie brakowało emocji!

Zobacz: „Przyjaciół można mi pozazdrościć”. Czym się chwali, a czego się wstydzi Tomasz Kammel?

Tomasz Kammel zdobył się nawet na szczere wyznanie o nieznanej partnerce:

Była absolutnie nieczuła przez jedenaście miesięcy. W prima aprilis zawołała go ze swojego balkonu. Myślał, że wreszcie los się odmienił. – Spojrzałem do góry i chwilę później miałem na głowie dwadzieścia litrów wody. Miała na imię Asia i jeśli to ogląda… nigdy nie zapomniałem – wyznał.