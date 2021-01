Pamiętacie początki Magdy Narożnej i "Pięknych i Młodych"? Jurorzy Must Be The Music ich zmasakrowali! "Poziom PRL-u"

Pamiętacie początki Magdy Narożnej i "Pięknych i Młodych"? W popularnym programie "Must Be The Music. Tylko Muzyka" na Polsacie w 2014 roku doszli do samego finału. Choć nie wzbudzali zachwytów jury, widzowie ich pokochali od pierwszej piosenki. Pamiętacie jak wyglądały ich występy?

Krytyka ze strony jury show była miażdżąca! Zobaczcie sami.

Jak Magda Narożna i "Piękni i młodzi" wyglądali w Must Be The Music

Zespół nie zaskarbił sobie uznania jury już w fazie castingów.

Reprezentujecie bardzo wysoki poziom. Pani jest rekinem, a panowie, niestety, jesteście meduzami. Panowie nie są dla pani żadną ozdobą. Musicie być zespołem - mówił juror Piotr Rogucki.

To była jednak tylko przygrywka. Kora rozjechała "Pięknych i młodych" walcem:

Ja się nie zgadzam z tym wysokim poziomem. Bo mamy trzecie tysiąclecie, a państwo reprezentujecie poziom PRL-u. Pani powinna ćwiczyć, żeby tańczyć jak Madonna, albo chociaż w połowie jak ona. Panowie beznadziejni. Nie są dla pani żadną ozdobą. Żadną - mówiła.

A Adam Sztaba zauważył:

Zajęliście miejsce kogoś zdolnego, ale zdolni sobie poradzą, czy w programie czy bez.

Zespół nie przejął się bardzo krytyką, szczególnie że widzowie Must Be The Music mieli zupełnie inne zdanie o grupie. A po półfinale stało się jasne, że "Piękni i młodzi" są faworytem programu. Choć Kora nie odpuszczała.

Jak wygrają to będę rozczarowana. Bo są już takie programy, które oceniają muzykę disco polową. Poziom tego zespołu, który u nas był jest bardzo niski. Oni ida już najprostszą, prostacką drogą. Trudno, żebym tym się zachwycała - mówiła w Pudelku.

Choć nie wygrali samego show, zdobyli bilet do wielkiej kariery. Dziś są jedną z najpopularniejszych grup disco polo. Mają rzesze oddanych fanów, a życie Magdy Narożnej śledzą tysiące użytkowników mediów społecznościowych.

Pamiętacie występ półfinałowy?

A tak wyglądał finał:

Piękni i... kilka lat młodsi niż dziś. Zespół w 2014 roku:

ONS.pl

Kora nie szczędziła krytyki Narożnej i zespołowi. Czasem miażdżącej.

ONS.pl

Ostatecznie Magda stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd disco polo.

YouTube

Tak wyglądał ich występ w show.