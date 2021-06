Można powiedzieć, że Misha, czyli Michał Kostrzewski (47), starszy brat Małgorzaty Rozenek-Majdan, przyniósł siostrze szczęście. Kiedy osiem lat temu poszli razem na premierę filmu „Mój biegun”, gwiazda poznała swojego przyszłego męża Radosława Majdana.

Zdjęcia Małgorzaty z przystojnym bratem, zrobiły wtedy w sieci furorę. Kostrzewski, tancerz i choreograf, mieszka we Francji. Kiedy przyjeżdża do Polski, siostra każdą jego wizytę odnotowuje na Instagramie.



Połączenie Toma Cruise'a z młodym Melem Gibsonem. Niektórzy doszukują się też podobieństwa do Brada Pitta – podpisała jedno ze zdjęć brata Rozenek-Majdan.



Niedługo Mishę poznamy lepiej – jesienią zadebiutuje w roli jurora „You Can Dance. Nowa generacja”. Tym razem w show zobaczymy dzieci w wieku 8–13 lat, które będą walczyć o 100 tys. złotych. Program pokaże Telewizja Polska. Poznajcie zatem dokładnie nowego jurora "You Can Dance. Nowa generacja", Michała Kostrzewskiego, brata Małgorzaty Rozenek-Majdan!

Kim jest brat Małgorzaty Rozenek-Majdan, Michał "Misha" Kostrzewski?

Osobowości mają zupełnie inne. Małgorzata jest energiczna i spontaniczna, a Michał – spokojny i poukładany. W warszawskiej szkole baletowej, do której chodzili jako dzieci, Mishę okrzyknięto wielkim talentem. Dlatego dziś Małgorzata Rozenek-Majdan mówi, że zawsze żyła trochę w cieniu brata: nie tylko w szkole, ale także później, gdy zaczął odnosić jako tancerz międzynarodowe sukcesy.



Jego osiągnięcia zawodowe przyćmiewają moje, on w swoim zawodzie osiągnął absolutnie wszystko. Ja byłam też taką czarną owcą w rodzinie, a on był wzorem, który się przede mną stawiało - wspominała Małgorzata w „Dzień dobry TVN”.



Kostrzewski od razu po ukończeniu liceum dostał propozycje pracy z zagranicy – w Wenezueli, Niemczech i we Francji. Zdecydował się na tę ostatnią. Dlaczego nie został w kraju?



Mam taki charakter, że lubię tworzyć, wymyślać choreografię, a wiedziałem, że w Teatrze Wielkim raczej nie będzie to możliwe, bo wtedy było tam dużo tańca klasycznego - tłumaczył Misha w jednym z wywiadów.



Francja była najbliżej domu i obiecywała rozwój. To była dobra decyzja. Kostrzewski zrobił wielką karierę. Przez pięć lat tańczył w Les Ballets de Monte-Carlo, potem przez 17 lat był pierwszym solistą w operze w Lyonie, gdzie po skończeniu kariery został maître de ballet, czyli nauczycielem. To było spełnienie jego marzeń. Okazało się, że Francuzi mają kłopot z wymową jego imienia, a ponieważ już w czasach studenckich był fanem Michaiła Barysznikowa, przyjął artystyczny pseudonim rosyjskiego mistrza – Misha.

Dziś Kostrzewski mieszka niedaleko Lyonu, uczy tańca klasycznego i nowoczesnego, m.in. w szkole w Szwajcarii. Jeszcze pięć lat temu Małgorzata opowiadała z dumą, że jej brat od 20 lat ma jedną żonę. Teraz status Mishy na Facebooku to „w separacji”. Z żoną, Rosjanką Ksenią, doczekali się trójki dzieci. Ich najstarsza córka Nina ma 21 lat, studiuje języki polski i angielski oraz ekonomię międzynarodową. 16-letni Yann uczy się informatyki, lubi sport i wędkarstwo, a 14-letnia Élisabeth zaczytuje się w książkach. Na razie żadne z dzieci nie poszło w ślady taty. Rodzice nie zachęcali ich do tańca.



Wiedzą, że kariera tancerza oznacza rozłąkę z rodziną. Kostrzewski już raz coś takiego przeżył. Podobną historię ma jego żona. Oboje wiedzą, czym jest tęsknota za krajem – mówi znajomy Mishy.



Czy fotel jurora w programie„You Can Dance. Nowa generacja” oznacza, że Kostrzewski po odniesieniu sukcesów na świecie myśli o powrocie do kraju? Podobno tego nie wyklucza. Pytanie tylko, czy myśli dalej o choreografii, czy… o show-biznesie. Wkrótce się przekonamy, czy oprócz wiedzy i talentu ma osobowość gwiazdy telewizji. Teraz to on może brać przykład z siostry ;)

Już jesienią na antenie TVP2 zobaczymy, jak brat Małgorzaty Rozenek-Majdan poradzi sobie w roli jurora "You Can Dance. Nowa generacja"! Oprócz Michała "Mishy" Kostrzewskiego, w fotelach jurorskich zasiądą także Agustin Egurrola oraz Klaudia Antos. Program poprowadzi Ida Nowakowska.