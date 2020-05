Małgorzata Rozenek zmieściła na Instagramie piękne rodzinne zdjęcie, które opatrzyła wzruszającym podpisem. Post został oczywiście opublikowany z okazji dnia mamy, jednak na wspólnej fotografii znaleźli się także tata gwiazdy oraz jej... brat! Misha Kostrzewski tak bardzo spodobał się fankom, że gwiazda niedługo potem zamieściła osobny wpis dotyczący właśnie jej brata! Zobaczcie jak wygląda rodzina Małgosi Rozenek!

Dzisiaj święto wszystkich mam! Gwiazdy chętnie publikują zdjęcia ze swoimi mamami i dzielą się wzruszającymi wpisami w sieci. Również Małgorzata Rozenek postanowiła pochwalić się pięknym zdjęciem rodzinnym w tym szczególnym dniu.

Rozmawiam z moją Mamą kilka razy dziennie. Połowę tego czasu kłócimy się na maksa 😂 moja Mama zawsze wie lepiej, co powinnam: założyć, powiedzieć, zrobić 😂 z reguły ma rację😂😂😂 czym denerwuje mnie jeszcze bardziej 🤣 [...] Każda Mama jest najlepsza na świecie, ale moja, to już prawdziwy Top 😂😂😂 wszystkim Mamom świata i mojej Teściowej ❤️ należy się dziś ogromny ukłon i podziękowania za to, że jesteście ❤️❤️❤️ DZIĘKUJEMY ❤️❤️❤️ na zdjęciu jestem z Mamą, tatą i bratem ❤️ bo rodzina jest najważniejsza 💪😘❤️ - napisała Małgorzata Rozenek.