Program "You Can Dance. Nowa generacja" już jesienią pojawi się na antenie TVP 2. W jury zobaczymy Agustina Egurrolę, Klaudię Antos oraz brata Małgorzaty Rozenek, Michała "Mishę" Kostrzewskiego. To właśnie ten ostatni juror, wzbudza obecnie największe zainteresowanie mediów. Jak się właśnie okazało, Misha jakiś czas temu rozstał się z żoną, a dzięki programowi "You Can Dance", poznał nową miłość! Brat gwiazdy TVN zdradził nam, kim jest jego ukochana.

Brat Małgorzaty Rozenek pochwalił się światu nową partnerką

O bracie Małgorzaty Rozenek robi się już coraz głośniej. Oczywiście wraz ze wzrostem zainteresowania Michałem "Mishą" Kostrzewskim, coraz więcej osób zastanawia się, jak wygląda jego życie prywatne. Jak się okazuje, tancerz i juror "You Can Dance. Nowa generacja" przez dwie dekady był mężem niejakiej Kseni, z którą doczekał się trójki dzieci - Niny, Yanna i Elisabeth.

Jednak jakiś czas temu pojawiły się spekulacje o kryzysie w ich związku. Jak się teraz okazało, nie były one bezpodstawne, bo brat Małgorzaty Rozenek rozwiódł się, a teraz zaczyna układać sobie życie u boku nowej kobiety! Co ciekawe, miłość znalazł dzięki udziałowi w "You Can Dance. Nowa generacja".

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Mishą Kostrzewskim właśnie podczas nagrań tanecznego programu. Tancerz uchylił nam rąbka tajemnicy na temat swojej nowej miłości.

Tak, jestem bardzo zakochany! Jest to piękna brunetka, nazywa się Kinga. Poznałem ją tutaj na planie - zdradził nam Michał "Misha" Kostrzewski.

Michał Kostrzewski dodał również, że miłość przyszła dość niespodziewanie i szybko. Kim zatem jest jego ukochana? Czym zajmuje się na planie "You Can Dance. Nowa generacja"? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!