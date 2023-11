To już pewne, Michał Malitowski nie pojawi się w dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Wczoraj w sieci pojawiło się oświadczenie jurora, który tłumaczył nieobecność w pierwszym odcinku show i przyznał, że ze względu na swój stan zdrowia musi zrezygnować z udziału w tanecznym programie Polsatu.

Teraz wszyscy fani z pewnością zastanawiają się, kto zastąpi Michała Malitowskiego w dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami". A może do show wróci Beata Tyszkiewicz? Jest komentarz aktorki!

Beata Tyszkiewicz przez wiele lat oceniała uczestników "Tańca z Gwiazdami". Niestety, w styczniu 2018 roku ze względu na problemy ze zdrowiem, aktorka zrezygnowała z udziału w show. Czy teraz, po roku, wróci do programu? Beata Tyszkiewicz w rozmowie z portalem plejada.pl rozwiała wszelkie wątpliwości.

Wiem, że Michał ma kontuzję i nie ma go w jury programu, ale ja nie zastąpiłabym go. Nie widzę powrotu do "Tańca z gwiazdami". Przynajmniej na razie - przyznała w rozmowie z plejadą.pl.