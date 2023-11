Beata Tyszkiewicz nie pojawi się w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", czytamy na łamach "Faktu". Aktorka osobiście potwierdziła te doniesienia. Powodem tej decyzji mają być problemy zdrowotne gwiazdy.

- Zdecydowałam się wziąć odpoczynek od „Tańca z gwiazdami". To bardzo wymagający program. Bo to nie tylko dwie godziny na wizji, ale też próby i inne długie nagrania. Na pewno będę tęsknić, to z resztą będzie chyba tęsknota obopólna - powiedziała Beata Tyszkiewicz w rozmowie z tabloidem.