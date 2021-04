Basia wróci do "Hotelu Paradise 3"?! Produkcja zareagowała na komentarze widzów

Wielki finał "Hotelu Paradise 3" zbliża się coraz większymi krokami, a na rajskim Zanzibarze sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. W grze o główną wygraną wciąż pozostają Luiza, Bibi, Nathalia, Ewa, Kuba, Simon, Marcin, Krystian, Krzysztof, Michał i Mariusz, a pomiędzy niektórymi z uczestników zdążyły narodzić się już zalążki prawdziwych uczuć. Czy jednak nawet najpewniejsze pary powinny zacząć się bać o swoją pozycję w programie? Widzowie nie mają wątpliwości, że do programu powróci jego była uczestniczka, a jak mogliśmy zauważyć już wcześniej - oni naprawdę rzadko kiedy się mylą! Mają rację i tym razem? Ich zdaniem do "Hotelu Paradise 3" wkroczy Basia lub... Produkcja zareagowała na ich liczne komentarze!

Basia wróci do "Hotelu Paradise 3"?

Przez "Hotel Paradise 3" przewinęło się już całkiem sporo osób, a widzowie zdążyli wybrać swoich ulubieńców. Nikt nie ma wątpliwości, że uczestniczką, która zyskała ich szczególną sympatię, jest Basia, która w rajskim hotelu była od samego początku. Choć nie raz musiała zmierzyć się z krytyką ze strony internautów, a w pewnym momencie zaczęły odwracać się od niej pozostałe uczestniczki, kiedy dziewczyna odpadła z programu z rąk Luizy, która mając immunitet, postanowiła stanąć za Krystianem, fani nie kryli swojej złości. Czyżby jednak przygoda Basi z "Hotelem Paradise 3" jeszcze nie dobiegła końca, a "Madre" miała zaskoczyć wszystkich uczestników i ponownie pojawić się na Zanzibarze?

Spekulacje fanów zdecydowanie podsyciły ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise 3". Kiedy przed Rajskim Rozdaniem z programem pożegnała się Ola, wszyscy zwrócili uwagę na to, że podczas najbardziej oczekiwanego momentu tygodnia wystąpi siódemka chłopaków i cztery dziewczyny, a to zwiastuje prawdziwą masakrę. Pod postami publikowanych na profilu programu na Instagramie natychmiast pojawiła się masa komentarzy:

- A mnie się wydaje, że dojdzie na rajskie jedna kobieta (może Basia)

- Coś mi się wydaje ze na rajskim pojawi się jakaś stara uczestniczka :)

- Też tak mi się wydaje, jak Klaudia na koniec powiedziała coś w stylu "że coś mało nas się zrobiło" i patrzyła na dziewczyny

Co na to produkcja "Hotelu Paradise 3"?

Uuuuu 😱 - czytamy w ich odpowiedzi.

W kolejnym przypadku program odpowiedział jedynie płomieniami, jednak czy to znaczy, że przypuszczenia widzów są prawdziwe? Jednego możemy być pewni, w "Hotelu Paradise 3" jeszcze sporo się zadzieje, a niektórzy podejrzewają, że zamiast Basi na Zanzibar może wrócić Kornelia. Co wy na to?

Po tym, jak Ola odpadła z "Hotelu Paradise 3" w programie zostało 7 mężczyzn i 4 kobiety. Czy oznacza to, że jeszcze przed Rajskim Rozdaniem pojawi się ktoś nowy?

Fani obstawiają, że do programu wróci Basia! Co byście powiedzieli na taki zwrot akcji?

Inni podejrzewają, że będzie to Kornelia!