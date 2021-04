"Hotel Paradise": Ola i Michał są parą po programie?! Komentarz Luizy zdradza wszystko!

Ola i Michał pożegnali się z "Hotelem Paradise" niemalże w tym samym czasie. Choć ich wspólna przygoda w show trwała zaledwie kilka dni, to jednak była bardzo namiętna i gorąca. Czy zatem płomienne uczucie tej dwójki jeszcze bardziej rozwinęło się po zakończeniu udziału w programie? Właśnie na Instagramie Oli pojawiło się wspólne zdjęcie z Michałem, a komentarz Luizy chyba rozwiał wszelkie wątpliwości fanów. Zobaczcie sami!

"Hotel Paradise": Ola i Michał są razem?!

Ostatnie dni w "Hotelu Paradise" były naprawdę emocjonujące. Wszystko zaczęło się od wejścia Michała do programu kiedy to zaraz wyszło na jaw, że jest to kolega Oli. Uczestnicy nie mogli pogodzić się z tym, że Ola przez cały swój udział w show czekała na wejście swojego dobrego znajomego i po prostu ich oszukiwała. Z tego też względu została przez nich wyeliminowana przy najbliższej możliwej okazji.

Z kolei Michał odpadł chwilę po Oli i to z ręki Luizy. Nie pomogła mu nawet druga szansa dana przez produkcję programu. Kornelia, która wróciła do show, zdecydowała się "ocalić" Krzysztofa i z nim ponownie przekroczyła próg "Hotelu Paradise". Tym samym Michał definitywnie pożegnał się z programem.

Niedługo po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Michała już nie zobaczymy w programie, Ola zamieściła wpis w mediach społecznościowych. Opublikowała z nim zdjęcie, na którym głęboko patrzą sobie w oczy i dodała uczuciowy opis.

To właśnie Michał dziś opuszcza definitywnie hotel.

Dziękuję Ci, że miałam okazję Cię bliżej poznać.

Jesteś prawdziwym mężczyzną z klasą, który ma swoje zasady i nie boi się powiedzieć komuś prawdy w oczy i to czyni Cię prawdziwym facetem.

Choć nie spędziliśmy tam za dużo czasu razem to wiem, że dałeś mi wiele pozytywnych emocji które będę wspominała baaardzo długo🥰

Jak Myślicie jak rozwinie się nasza znajomość?🤔 - napisała Ola pod zdjęciem z Michałem.

Pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo komentarzy od fanów, a ponadto znalazł się również wpis od przyjaciółki Oli z programu, czyli Luizy. Tym komentarzem dziewczyna chyba zdradziła, jak potoczyły się dalsze losy Oli i Michała.

- Ale hot para 🔥😍 - napisała Luiza.

Patrząc na to romantyczne zdjęcie i dodając do tego opis Oli oraz komentarz Luizy, chyba nietrudno się domyślić, że pomiędzy tą dwójką zdecydowanie coś jest na rzeczy. Jednak na oficjalne potwierdzenie tych rewelacji, będziemy musieli poczekać do końca programu.

Luiza pod zdjęciem Oli i Michała dodała komentarz, który jasno daje do zrozumienia, że ta dwójka najprawdopodobniej jest razem po programie!