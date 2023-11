Antek i Paweł sprzedali ryby, a potem złapali stopa, którym jak się okazało podróżują już Michał i Piotr. Oni też sprzedali ryby, ale żeby zarobić 2 tysiące musieli dorzucić jeszcze prywatne okulary. Michał z Piotrem zgodzili się zabrać Antka i Pawła, pomimo lekkiego sprzeciwu Piroga:

– Chociaż powiem ci, Paweł, że ciebie to nie wiem – skomentował, co Paweł przyjął jako żart.

– Michał jest zadowolony, a zadowolony Michał jest sarkastyczny. Lubi sobie żartować z ludźmi i z ludzi – podsumował Czaykowski, a na pace samochodu poleciały siarczyste przekleństwa.

– Ja jestem osobą, dla której szklanka jest do połowy pełna – stwierdził Michał. – Jak pada deszcz to mówię, że przynajmniej jest ciepło. Coś pozytywnego zawsze jest. A Paweł ma tendencję, że wszystko jest w czarnych kolorach. On mi psuje całą moją wizję pięknego świata.