Za nami 6. odcinek "Azja Express"! Co się działo? Odcinek był pełen emocji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w Indiach jest o wiele gorzej się ścigać niż na Sri Lance. Trudniej znaleźć nocleg, podwózkę czy jedzenie. Michałowi Pirógowi puściły nerwy i się popłakał. Siostry Bijoch opadły z sił tak bardzo, że aż przewracały się na ulicy. Wszyscy nie lubią Antka Pawlickiego i Pawła Ławrynowicza za przedkładane chęci wygrania wyścigu nad relacje i pomoc drugiej osobie. A kto odpadł z rywalizacji?

Wszystko po kolei. Piróg otwarcie skonfliktował się z Antkiem i Pawłem. Wszystko przez komentarz po tym, jak odpadli Staszek i Szymon.

Ja nie lubię chłopaków, bo nie podoba mi się ich sposób postępowania. Każdy tutaj wymienia się informacjami. Chłopaki tego nie robią. Wyścigi trzeba wygrywać z klasą. W momencie jak odpadli Górale to powiedzieli: "No nie, teraz to już zostały same dziewczyny i pedały". Wtedy się zastanawiałem czy być takim samym idiotą jak oni i powiedzieć: "słuchajcie, dziewczyny, zostałyście tylko wy, pedały i piz***y". Bo oni w zadaniach wypadają jak cipulencje, a niby są tacy macho i heterycy - podsumował Antka i Pawła Michał Piróg.