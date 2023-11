Za nami 5. odcinek "Azja Express"! Co się działo? Uczestnicy musieli wykonać dość trudne zadania! Jednym z nich było wypicie... krowiej uryny! W Indiach krowy są czczone, a ich mocz uchodzi za zdrowotny. To nie przekonywało par:

Jest ok bardzo, śmierdziało bardzo, ale w smaku dobre, ciepłe i gazowane - mówił Antek Pawlicki

Ja wiem, że to jest bardzo zdrowe... Pamiętaj, jeśli się strasznie stresujesz, jest ci bardzo źle, to wypij swój mocz, bo to jest cudotwórcze - przekonywała Joanna Przetakiewicz

Ja pierdzielę, szczyny krowy piłam - Dorota Gardias było bardzo zażenowana...